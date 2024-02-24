新星旅遊結業｜李梓敬質疑旅監局漏招　倡基金補償所有受影響客人

開業23年的新星旅遊周五（23日）突然宣布結業，新民黨立法會議員李梓敬今日（24日）表示，新星旅遊持牌人早於2月9日通知旅遊業監管局，但局方無立即監控零售旅行社賬目，明顯是「漏招」，最終令大批旅客受害。



李梓敬強烈要求當局立即採取補救措施，由於旅遊業賠償基金結餘高達六億元，而估計新星旅遊欠款約為四十萬至六十萬水平，完全能夠支付「單項項目」而未有旅遊業賠償基金保障的市民，因此李建議所有客人均可獲賠償基金補償



新民黨立法會議員李梓敬今日（24日）表示，新星旅遊持牌人早於2月9日提前十四天通知旅遊業監管局。（資料圖片/鄧海興攝）

李梓敬：旅監局無立即監控賬目

本身是旅遊業策略委員會成員李梓敬今日表示，新星旅遊持牌人早於2月9日提前十四天通知當局，但監管局並無立即監控零售旅行社賬目，最終大批旅客受害，監管局明顯是「漏招」。他亦指，類似事件在去年大埔區曾經發生。

開業23年的新星旅遊，稱受3年疫情及欺詐網頁影響，宣布於2月23日結業。（鄧海興攝）

估計新星欠款約四十萬至六十萬 賠償基金完全可支付

李梓敬要求海關及監管局立即採取行動，引用商品說明條例跟進新星旅行社持牌人及董事。他亦指，鑑於旅遊業賠償基金結餘高達六億元，估計新星旅遊的欠款約為四十萬至六十萬水平，完全能夠支付「單項項目」而未有旅遊業賠償基金保障的市民。

另外，他表示由於所有旅行社都會接受客人款項，情況類似小型存款機構，強烈要求當局立即採取補救措施，任何旅行社結業 ，政府需要發出公告，確保市民知悉旅行社結業。