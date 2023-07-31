旅監局禁旅行團購物、用膳同一區　撐措施有效：不因壓力而退縮

旅監局早前突然推出新措施，規定内地團到訪九龍城區內購物，同日不可於同區用膳，餐飲業界批評做法霸道及矯枉過正。旅監局今日（31日）出席九龍城區區議會會議解釋有關措施，強調並非針對土瓜灣，但因為土瓜灣是民居，「我哋唔能夠令居民每一天都係見到好多好多嘅旅客而做成滋擾。」、「如果大家喺土瓜灣住就會知道個情況係好惡劣。」旅監局行政總裁方安妮認為，有關措施將旅客分流到其他區分，有助土瓜灣區市民的生活回復平靜，強調不會因為受到任何壓力而退縮，相關措施仍會繼續。



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方安妮在會上解釋，如旅客定點購物行程將於九龍城區内進行，旅行代理商及導遊必須安排旅行團到土瓜灣區外的食肆用膳，不過九龍城其他區份則不受限制，即於紅磡、啟德等購物，亦可於紅磡、啟德同區用膳，以至港九新界其他區份食肆用膳。

方安妮續指，外界指旅監局扼殺業界生存空間的說法「失實」，強調並非針對土瓜灣，而是因為土瓜灣的街道大多都較為狹窄，加上並非一個旅遊景點，「本身土瓜灣係一個民居嚟，我哋唔能夠令居民每一天都係見到好多好多嘅旅客而做成滋擾。」

「如果大家喺土瓜灣住就會知道個情況係好惡劣」

她又提到多次親身到土瓜灣工作，都見到區內情況不理想，「如果大家喺土瓜灣住就會知道個情況係好惡劣。」

方安妮認為有關措施將旅客分流到其他區分，有助土瓜灣區市民的生活回復平靜，強調不會因為受到任何壓力而退縮，相關措施仍會繼續。

楊永杰：結業酒樓將易名後重新營業

九龍城區議員、立法會議員楊永杰指，對旅監局的措施表示讚同，認為可將旅客分散至不同地方，可達致一個更好的平衡點，不但旅客可有更好的體驗，對土瓜灣居民的影響亦可以更少。對於有指有酒樓因新措施而結業，楊永杰稱，據他了解該酒樓將易名後重新營業。

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