旅監局管用膳｜崔定邦︰未影響旅行社運作　內地客欣賞港風土人情

旅監局早前突然推出新措施，規定内地團到訪九龍城區內購物，同日不可於同區用膳，被批評做法霸道及矯枉過正。旅遊促進會總幹事崔定邦今日（2日）表示，旅監局人流管理措施，不太過影響旅行社運作及旅客訪港意欲，因旅客訪港模式已轉變，並不再單純「食買玩」，開始轉為深度遊，「嚟香港唔係玩咁簡單」。



旅監局限制旅行團同區用膳的人流管理措施，被批評霸道及矯枉過正。崔定邦尖沙咀鐘樓出席交通安全活動後回應指，旅監局的措施，不太過影響旅行社運作及旅客訪港意欲，解釋指旅客現時最為欣賞香港的風土人情和城市內涵。

旅客不再「食買玩咁簡單」

財政司司長茂波日前引述業界指內地旅客來港模式已轉變，崔定邦表示認同，稱現時旅客追求香港深度體驗，「旅客邁向成熟的表現」。他舉例指，今日亦率領旅行團參與這次交通安全活動，期望有關旅客在冬天會跟家人及朋友再次來港，自己安排行程探索香港。

崔定邦提及，疫情前有社會聲音指旅客來港能否不再「食買玩咁簡單」，過去3年疫情期間政府對內地宣傳香港並沒有停止，如音樂節目「港樂祭」深受內地旅客歡迎，從而令他們深入認識香港歷史內涵。他又指當刻有很多旅客在鐘樓「打卡」，直言「以前好少有呢啲畫面，大家都入咗海港城」，再將相片放上小紅書不斷傳播，可見內地旅客訪港行程有變。

疫情期間政府向旅客推廣：重新認識香港

崔定邦補充，旅客雖然在「食買玩」時間上有少許下跌，不過他們繼續追求深度體驗。他指旅遊業界及政府在過去3年的推廣成功，讓旅客得以重新認識香港，對零售、交通各方面有正面影響，如旅客去更多地方會「坐多啲的士」，也是旅遊業所追求的發展方向。

被問到旅客自由行會否分薄旅行社生意，崔指，旅行團業務需不斷轉變，追求高客量模式已成過去，未來一兩年有信心回復疫情前的遊客量。他另指出，自2015年後團隊旅客數量有所下跌，旅行社需要持續改變行程安排，並有必要隨旅客要求作出合適的改變。現時政府一直投放資源讓旅行社營運歷史文化深度遊。

他又表示，可透過行程延長旅客訪港時間，亦希望能分散參觀香港各個地方，從而增加他們在港消費。

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警方為期兩周宣傳交通安全 強調一視同仁執法

今日為警方的交通安全宣傳活動，一眾警員及兒童交通安隊在尖沙咀鐘樓一帶，向市民派發宣傳單張及紀念品，藉此教育大眾小心過馬路等安全意識。

西九龍交通部（支援）署理總督察周立基表示，8月起警方會進行為期2星期的交通安全宣傳活動，提醒司機駕駛安全，以及行人過馬路要小心，又指執法並不是最終目的，最重要是市民安全。

上半年交通意外多涉及行人

周立基另指，自2023年疫情放緩，社會開始復常使旅客增加，出行人數增加，令本港交通意外亦見上升。他強調不會針對任何人背景執法，不論是否遊客，只要犯法都會進行執法行動。他又提及上半年的交通意外中，行人佔大部分，例如行人「攝車罅」時，司機駕駛上有盲點容易產生意外，呼籲市民使用附近的行人過路設施，以及提醒身邊行人勿「衝紅燈」。