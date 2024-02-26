私煙｜控煙酒辦3年成功檢控12人屋邨派私煙傳單　靠一類員工舉報

衞生署控煙酒辦自今年1月起與執法部門進行聯合行動，打擊在公共屋邨的販賣私煙及相關宣傳活動。由2021年至今，控煙酒辦成功檢控12名派發吸煙產品傳單的違例者，當中定罪個案最高判罰款港幣8,000元。背後有賴公共屋邨職員在發現有人派發吸煙產品傳單時，即時聯絡警方協助，然後將案件轉交控煙酒辦作進一步調查。



控煙酒辦、警方和房屋署合作 屋邨職員見派煙草傳單即報警

為加強打擊在公共屋邨派發吸煙產品傳單，衞生署控煙酒辦自今年1月起已與警方和房屋署在全港各區共21個公共屋邨進行聯合行動，並於2月與香港海關進行了4次聯合行動，打擊在公共屋邨的販賣私煙及相關宣傳活動。控煙酒辦今日（26日）繼續採取相關跨部門行動，與房屋署及香港海關到位於九龍灣區的公共屋邨進行巡查，並向屋邨保安人員和居民講解發現懷疑違規情況時的應對方法。

衞生署表示，控煙酒辦已與警方和房屋署建立合作機制，當發現有人派發吸煙產品傳單時，公共屋邨職員會即時聯絡警方協助，然後將案件轉交控煙酒辦作進一步調查。衞生署表示，由2021至今，控煙酒辦成功檢控12名派發吸煙產品傳單的違例者，當中涉及13宗個案，而定罪個案最高判罰款8,000元。

法例禁止分發任何形式吸煙產品廣告

衞生署發言人強調，署方一直密切監察及持續執法，嚴厲打擊違法行為，包括派發吸煙產品廣告的活動。發言人重申，任何煙草產品，不論完稅與否，皆嚴重危害健康。吸煙人士為個人及他人健康着想應盡快戒煙。市民可瀏覽網站以獲取有關戒煙的資訊。

根據《吸煙（公眾衞生）條例》（第371章）（《條例》），任何人不得分發任何形式的吸煙產品廣告，包括任何傳單，違例者最高可被罰款5萬元。控煙酒辦會持續採取相關跨部門行動，並就每一宗涉及派發吸煙產品廣告的投訴作出跟進及調查，以及將涉及違反《應課稅品條例》（第109章）的懷疑私煙個案轉交相關部門跟進。