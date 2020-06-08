港吸煙率10.2%　逾萬人吸加熱煙　控煙酒辦遺憾禁電子煙法案中止

衞生署發表新一份有關本港市民吸煙情況的報告，發現15歲或以上習慣每日吸煙人士有10.2%，推算有約63.8萬人，比例較2017年10.0%上升0.2個百分點，考慮統計誤差後，比例相若。而習慣每日吸食香煙人士每日平均吸食約13支香煙，數量與2017年相若。 調查發現中年男性吸煙人口比例上升，衞生署控煙酒辦公室表示需加強戒煙服務。 對於禁電子煙草案中止，控煙酒辦感到遺憾，會以現行條例加強規管，監察市面的零售地點。

對於早前立法會審議禁止電子煙草案的委員會中止工作，衞生署控煙酒辦公室主任封螢表示遺憾。 (陳家怡攝)

調查在去年4至7月進行，以面談問卷訪問了約一萬名市民，發現中年男性吸煙人口比例增加，50-59歲吸煙男性比兩年前增3.4個百分點至25.1%；20-29歲和40-49歲分別降低2.6個百分點至9%和3.0個百分點至23.2%。本港吸煙女性整體則輕微上升0.5個百分點至3.2%。

調查發現，從未嘗試過戒煙亦不想戒煙的吸煙人士比例有63.3%，和2017年相若。控煙辦表示，年長的煙民通常在年輕時養成吸煙習慣，故中年男性吸煙人口比例增加，需要加強戒煙工作。

對於早前立法會審議禁止電子煙草案的委員會中止工作，衞生署控煙酒辦公室主任封螢表示遺憾。 (陳家怡攝)

0.2%人口有用加熱煙

使用電子煙的人口比例和往年沒有太大分別，和兩年前一樣有約0.1%。是次調查首次問及使用加熱煙產品情況，整體人口比例有0.2%，約有1.3萬人。

調查亦訪問1.8萬名高小學生和3.4萬名中學生，以不記名問卷形式訪問，發現吸食傳統捲煙的中學生有1.5%。比去年稍為減少1個百分點。有吸電子煙習慣的學生人數和往年相若，高小學生和中學生分別不多於1%，曾經吸電子煙的中學生人口比例有7.7%，較往年減少1個百分點。而使用加熱煙的高小學生和中學生分別有0.1%和0.5%。

調查發現中年男性吸煙人口比例上升。 (資料圖片)

控煙酒辦遺憾禁電子煙草案中止

對於早前立法會審議禁止電子煙草案的委員會中止工作，衞生署控煙酒辦公室主任封螢表示遺憾，新型煙草產品對全球造成相當大威脅，本港如能通過禁電子煙草案，規管的成效是必然更大。

她表示，暫時電子煙使用情況未算普遍，會現有條例繼續規管。當局在過去幾個月曾向店舖發出售賣煙草產品的要求，提醒他們合法銷售，並會監察售賣情況，關注有誤導聲稱商品。當局又會加強宣傳教育。