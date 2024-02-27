屯門大興集結案｜2男女罪成囚17.5月　案發時14歲男子判教導所

2019年10月屯門疑有不明氣體，約200人響應網上號召，到警方的大興行動基地集結，抗議警方在該處進行催淚煙訓練，警方驅散時拘捕多人。其中3人被控參與非法集結及違反蒙面法等罪，審訊後被裁定罪成。法官今（27日）在西九龍法院（暫代區域法院）判刑時指，三名被告在案中積極參與，其中一名被告更拆除欄杆，用以堵路，最終判其中兩名被告監禁17個月15日。另一名案發時14歲的被告，則被判入教導所。



3名被告分別為吳顥筠（24歲，女，無業）、陳樂期（28歲，地盤工人）及19歳男生。非法集結罪指3名被告於2019 年10月 30 日，在屯門大興警察行動基地的公眾地方參與非法集結。此外，他們被控在非法集結中使用蒙面物品罪，其中吳和陳以T-shirt 蒙面，19歲男生則以口罩蒙面。吳則另被控管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，涉及一枝噴漆。

2019年10月30日，有市民稱屯門疑有不明氣體，約200人響應到警大興行動基地集結。(詳看下圖)

案發於禁蒙面法覆核案前夕

法官判刑時指，案發時為高院審理《禁蒙面法》司法覆核的前一晚，當晚約有200人集結，歷時約45分鐘，期間有人叫喊「死黑警」等侮辱性說話，以及以鐳射光束射向基地。現場至少10多個欄杆被拆，遭搬至附近的馬路。警員發出警告時，集結人士未有理會。

最年輕被告曾折欄杆堵路

法官又指，從三名被告帶同的裝備，顯示他們早有準備參與非法集結，認為他們是積極參與，19歲被告案發時拆除欄杆，用以堵路。因吳和陳承認部份案情，節省法庭時間，酌情減刑，最終判吳及陳監禁17個月15日。19歲男被告案發時14歲，考慮其年紀和參與，採納報告建議判他入教導所。

案件編號：DCCC 746/2020, DCCC 757/2020