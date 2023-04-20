大興基地外抗議警催淚煙訓練　17歲男生認非法集結　判入更生中心

2019年10月屯門疑有不明氣體洩漏，區內居民響應網上號召，到警方的大興行動基地集結，抗議警方在該處進行催淚煙訓練，後遭警方驅散，事後多人被捕。涉案3名男子承認非法集結罪 ，其中兩男早前各被判囚9個月，餘下17歲男生的案件今（20日）在區域法院判刑。法官指，本案的嚴重之處在於示威者針對警方訓練基地，屬公開挑戰警方執法權力，考慮被告的年齡，案發時沒有叫侮辱性口號或使用鐳射筆，亦非帶領或號召角色，判其進入更生中心。



3名被告：何明軒（29歲，導師）、陳家朗（22歲，學生）及17歲男學生（案發時14歲），承認於2019年10月30日，在屯門大興行動基地外參與非法集結。何及陳各被判囚9個月，17歲男生今被判入更生中心。

法官指被告沒有叫侮辱性口號 亦非帶領或號召角色

法官判刑時指，涉案非法集結事前有人在網上號召，故非突然發生，而是早有預謀。本案的嚴重之處在於示威者針對警方訓練基地，屬公開挑戰警方執法權力。而被告當日穿著深色衣物、攜裝備到達現場，之後選擇留守是為了支持示威者。

另法庭接納該次非法集結歷時少於1小時，期間沒有人使用汽油彈或磚頭、沒有人受傷，案發地非繁忙的交通樞紐。被告當時亦無叫侮辱性口號、使用鐳射筆或堵塞交通，更無證據顯示他有帶領或號召角色，終判被告判入更生中心。

案件編號：DCCC 280/2021