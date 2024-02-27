港深合作｜探討跨境運輸試用電動貨車　投訴新界東北堆填區減八成

港深環保合作專班會議今日（27日）在香港舉行，環境及生態局表示，兩地未來將與有關業界探討試用電動貨車作跨境運輸；在2023年年底已按目標，將八成新界東北堆填區已完成堆填作業範圍的修復或綠化，臭味管理已得到明顯改善，兩地的相關投訴數字亦大大減少了八成。



環境及生態局局長謝展寰率領的香港政府代表團，今與深圳市人民政府副市長張華率領的深圳市政府代表團開會。局方表示，兩地政府總結自去年會議以來雙方的工作成果，並就未來一年的進一步合作以及相關工作交換意見。

會議探討多項港深兩地共同協作的議題，包括堆填區管理、水質改善及新能源跨境運輸。雙方在會議上匯報工作進展和分享經驗，以持續深化兩地環保交流合作。局方表示，在深港兩地合作下，新界東北堆填區的臭味管理已得到明顯改善，在2023年年底已按目標，將八成已完成堆填作業範圍的修復或綠化，兩地的相關投訴數字亦大大減少了八成。

局方稱，在跨境新能源商用車輛方面，兩地未來將與有關業界探討試用電動貨車作跨境運輸之用。水質改善方面，環保署與渠務署在深方的積極支持下，進行石湖墟污水處理廠化學除磷試驗，流入梧桐河及深圳河的總磷量，已迅速及持續顯著下降並達至國家城鎮污水處理設施的一級B排放標準。

會議後兩地政府簽訂了《全面深化深港生態環境保護合作協議》，將進一步加強污染治理、生態保護、應對氣候變化、生態宣傳教育方面的合作，促進港深生態環境持續改善。

謝展寰表示，2024年是實現「十四五」規劃目標任務的關鍵一年，也是全面推進美麗中國建設的重要一年，會繼續配合國家的環保、保育工作，與粵港澳大灣區尤其是深圳加強協作，同心協力加快發展綠色轉型，「讓兩地以至大灣區天更藍、山更綠、水更清！」