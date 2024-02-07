北部都會區專班第四次開會　談及跨境交通、口岸規劃

「對接北部都會區發展策略專班」今日（7日）在香港舉行第四次會議，談及北部都會區跨境交通、口岸規劃等的合作。



新田科技城模擬圖。（諮詢網站圖片）

由財政司副司長黃偉綸率領的香港特區政府代表團，與深圳市常務副市長陶永欣率領的深圳市政府代表團今日開會，特區政府介紹了去年公布的《北部都會區行動綱領》和《香港主要運輸基建發展藍圖》，以及今年北部都會區的工作重點，包括將會展開洪水橋／廈村第二期發展、古洞北／粉嶺北餘下階段發展和新田科技城第一期發展工程；亦將就四個區域，包括流浮山、牛潭尾、新界北新市鎮和馬草壟的土地用途方案進行公眾參與。港方亦簡介了第二期沙頭角開放計劃的實施情況。深圳市政府則介紹了深方對接北部都會區的相關發展計劃。

會議後，雙方一同前往香港科學園，聽取香港科技園公司代表介紹香港科學園的發展情況，以及參觀園內一間醫療機械人創新技術中心。其後再到訪沙頭角禁區，了解沙頭角開放計劃的最新情況。

黃偉綸表示港府在制訂北部都會區各個區域的產業定位時，重視深圳對應地區的發展定位和潛力、港深之間的交通和口岸對接，以及彼此的合作前景，確保北部都會區的規劃與深圳以至大灣區的發展互惠共贏。

出席今日會議的特區政府官員還包括發展局局長甯漢豪、運輸及物流局局長林世雄、文化體育及旅遊局副局長劉震、保安局副局長卓孝業、環境及生態局副局長黃淑嫻、創新科技及工業局副局長張曼莉，以及其他相關部門的首長。