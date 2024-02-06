前海合作區建設專班深圳首次會議　見證兩大項目揭牌

政制及內地事務局局長曾國衞率領特區政府相關政策局和部門，今日（2月6日）與深圳市副市長王守睿的代表團，在深圳舉行「前海深港現代服務業合作區建設專班」首次會議，共同學習中央對落實《前海深港現代服務業合作區總體發展規劃》（《前海總規》）的要求和目標，並就進一步推動前海發展、深化港深合作交流。同日「前海港企服務總站」及「前海香港青年發展中心」項目舉行揭牌儀式。



曾國衞表示，開發建設前海深港現代服務業合作區（前海合作區）是支持香港經濟社會發展、提升粵港澳合作水平、構建對外開放新格局的重要舉措。首次專班會議將為港深兩地政府共同部署如何深化落實新時期推動前海建設的工作、不斷提升港深高水平合作，奠定更為堅實的基礎。

會議開始前，特區政府代表團一行到訪前海合作區，聽取深圳市前海管理局介紹前海的最新發展情況。

曾國衞指出，前海合作區自開放開發以來，一直堅持「依托香港、服務內地、面向世界」。《前海總規》突出港深合作，支持香港鞏固提升競爭優勢。下一步港深雙方將共商加強聯動，按《前海總規》的要求，加大力度推進前海合作區的現代服務業發展，支持前海繼續發揮先行先試功能，不斷加快推進規則銜接、機制對接，為進一步深化改革、擴大開放作出貢獻。

設港企服務總站及香港青年發展中心

此外，深圳市前海管理局聯同香港投資推廣署、香港貿易發展局、深圳市南山區及寶安區政府，在會上簽署合作備忘錄，共同合作設立「前海港企服務總站」，為港人港企在深圳前海創業、投資、生活等一站式服務。

港深雙方亦見證了「前海港企服務總站」項目，以及由前海管理局與香港青年協會合作在前海深港青年夢工場設立的「前海香港青年發展中心」項目揭牌儀式。