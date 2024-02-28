預算案・電動車一換一｜首次登記稅寬減延長兩年　寬減額下調40%

【財政預算案2024／消費券／派糖／減辣】財政司司長陳茂波公布新一份財政預算案，當中提出延長電動車首次登記稅寬減安排兩年至2026年3月，惟寬減額將下調40%，稅前車價超過50萬元的電動車亦將不獲寬免。

至於電動商用車、電動電單車和電動機動三輪車等其他種類的電動車，其首次登記稅將於未來兩年繼續獲全數豁免。



陳茂波指政府鼓勵更廣泛使用電動車，提出將今年3月底屆滿的電動車首次登記稅寬減安排將獲延長兩年，至2026年3月。（資料圖片／余俊亮攝）

首次登記稅寬減額下調四成 稅前車價超50萬元無寬免

陳茂波指，政府鼓勵更廣泛使用電動車，今年3月31日屆滿的電動車首次登記稅寬減安排將獲延長兩年，至2026年3月。不過，考慮到電動車價格下調和車款選擇增加等因素，有關寬減額將下調40%。當中電動私家車「一換一」計劃下的首次登記稅最高寬免額，將由28.75萬元下調至17.25萬元，而一般電動私家車的寬免額上限則會由9.75萬元調整至5.85萬元。

同時，根據「能者多付」的原則，稅前車價超過50萬元的電動車將不獲寬免。

至於其他種類的電動車，包括電動商用車、電動電單車和電動機動三輪車，其首次登記稅將於未來兩年繼續獲全數豁免。環境及生態局將會公布有關詳情。

陳茂波又指，政府正積極推展不同新能源公共交通工具的試驗，包括新能源巴士，以及通過新能源運輸基金推動業界試驗不同種類的新能源商用運輸工具，包括電動貨車及電動旅遊巴士等。

財政預算案2024。（香港01製圖）

新安排4月1日實施

政府發新聞稿宣布，現行的汽車首次登記程序維持不變，新安排適用於2024年4月1日或以後提交的「一換一」申請或電動車首次登記申請（以運輸署接獲填妥的申請表及所需文件的日期為準）。

政府會實施一次性的安排，在2024年2月28日或之前已訂購的電動私家車或已由車主安排付運來港自用的電動私家車，即使並未於4月1日前辦理首次登記，若相關的本地註冊分銷商／註冊進口者／車主向運輸署提交所需證明文件，申請按調整前的寬減額繳付汽車首次登記稅，而有關申請經運輸署核實批准，該電動私家車仍可享修訂前的首次登記稅寬減額。

然而，本地註冊分銷商／註冊進口者／車主必須於2025年2月27日或之前提交申請，方可按上述一次性的安排，以調整前的寬減額繳付汽車首次登記稅。

消息人士指，將再有記者會交代具體的過渡期安排。現時所有在路面上行駛的私家車，有7%稅前車價超過50萬元；2022年，約有1300部電動私家車稅前車價超過50萬元。

▼2月28日 陳茂波公布2024/25年度財政預算案▼



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消息：政府將增電動車配套

雖然電動車首次登記稅的寬減額下降，但消息人士相信不會影響市民的換車意欲，換車步伐由市民自行決定，但亦希望愈快愈好。

至於電動車的相關配套，消息人士指將會逐步增加，政府有責任確保一定的供應，亦希望市場化，例如現時亦有商場會提供電動車相關的設施，加上電動私家車大部份都有固定車位，增加配套的難度較低。不過，因為電動車技術發展迅速，成本下跌的速度亦快，難以估計政府要提供多少配套。

陳茂波在公布2024/25年度財政預算案前兩日，在網頁公開預算案封面採用「晨曦色」，包含着對香港未來一年的期盼。他預期年內經濟逐步改善，期望各行各業的經營環境持續好轉。（陳茂波「司長隨筆」圖片）

▼陳茂波歷年財政預算案封面顏色▼

