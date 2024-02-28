財政預算案｜10億谷旅遊　第二季起每月放煙火　革新幻彩詠香江

【財政預算案2024】財政司司長陳茂波今日（28日）公布新一份財政預算案，宣布增撥10.9億元支持旅發局推動旅遊業發展措施及活動，包括每月在維港舉行煙火匯演和無人機表演，重新打造「幻彩詠香江」，並會推動「城市漫步」的沉浸式深度遊等，將善用海濱資源及加強本地特色旅遊活動，以吸引旅客。



▼2023年12月24日 西九水上煙火▼



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▼2023年7月8日 灣仔海濱水上煙火▼



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維港海濱引入餐飲、零售及娛樂等商業設施

財政司司長陳茂波今日（28日）公布新一份財政預算案，提及多項有關支援旅遊業發展的重點措施，為支持旅遊事務署及旅發局舉辦相關活動，政府將合共增撥10億9500萬元。

有關活動包括善用海濱資源，由旅發局以美麗的維港夜空為背景，每月在維港舉辦煙火和無人機表演，並會重新打造「幻彩詠香江」燈光音樂匯演。發展局亦將會在維港海濱選擇合適地點，以試點方式引入餐飲、零售及娛樂等商業設施，為遊人帶來方便及更好體驗。

政府消息人士透露，由於需時重新打造新版「幻彩詠香江」燈光音樂匯演，有見去年樂聚維港嘉年華及香港繽紛冬日巡禮，所推出的水上煙火匯演深受歡迎。旅發局最快在今年第二季起，每月舉辦煙火及無人機表演，以保持旅客的新鮮感。

新版「幻彩詠香江」估計明年出爐

至於新版「幻彩詠香江」當局仍在籌備中，並於參與大廈商討細節，估計明年便可出爐，舊版被新版取代前，仍會繼續舉行。不過由於具體細節仍未落實，暫未確定該煙火及無人機表演，會否在新版「幻彩詠香江」推出後繼續演出。

消息人士又指，舉行煙花匯演的月份，例如國慶節等，有可能不舉行水上煙火及無人機表演。消息人士並強調，煙火與煙花不相同，煙火的規模較小型，成本低於煙火表演。「未必有煙花放咁長時間。」

而政府向旅發局及旅遊事務署撥款的10.9億元中，有8.7億助旅發局創造香港旅遊品牌，其中3.54億便包括重新打造「幻彩詠香江」、舉行煙火及無人機表演等費用，為期三年使用。

財政司司長陳茂波宣讀最新一份政預算案，增撥10.9億元支持旅發局推動旅遊業發展措施及活動。(盧翊銘攝)

另外，因應不同季節、節慶及盛事活動，旅發局將以不同主題打造新的體驗，包括中西藝術、流行文化、美酒佳餚、郊外遊蹤、動感體育等，以迎合不同旅客羣組的興趣，並鼓勵業界推出更多不同組合的旅遊產品。

推「西貢海藝術節」、「城市漫步」沉浸式深度遊

旅遊事務署將在未來數年繼續推行深受歡迎的創意文旅藝術品牌項目，包括「西貢海藝術節」，透過藝術連結島嶼，讓旅客欣賞及體驗西貢海的自然風貌、歷史、文化及古蹟，而「設計#香港地」則會透過設計元素帶領旅客了解香港的地道文化和特色。

旅發局會推動以「城市漫步」等為主題的沉浸式深度遊，亦會針對年青客羣喜好，透過例如推廣遠足、單車、直立板、越野跑以至野外觀星等嶄新內容「軟銷」香港。

陳茂波又提到，去年12月推廣廟街夜市，成功吸引大量旅客和市民前往這條甚具特色的街道。旅發局會透過提供更多元化的活動和宣傳，為地區帶來更多人流，為區內商戶締造更多商機。

推全新港旅遊品牌 聯同大灣區推「一程多站」旅遊

旅發局將推出全新香港旅遊品牌，繼續向不同客源市場宣傳，以及與大灣區城市合作共同推廣「一程多站」旅遊等。旅發局並會優化「優質旅遊服務」計劃，並推出新一輪的宣傳，包括「真人show」節目和嘉獎表現傑出的服務業前線員工，與各界一起推動香港成為好客之都。

陳茂波指，將會全力推動盛事活動和設計主題式深度旅遊，因應不同類型和來源地旅客的喜好，豐富旅遊資源，提供更多新產品和新體驗，相信有助刺激對零售、消費、餐飲和運輸的需求。

▼2023年6月22日 1200架無人機表演「紫荊花之夜」▼

