財政預算案一覽｜印花稅．全面撤辣　派糖僅「小退稅」　煙稅即加

【財政預算案2024/預算案2024/派錢/消費券/印花稅/撤辣/派糖/煙草稅】財政司司長陳茂波上午11時公布新一份財政預算案，在預計庫房錄得財赤下，派糖措施大縮水，樓市政策會是另一焦點，陳茂波宣布即日起全面撤辣。民生方面，煙草稅連續兩年調高，香煙每包零售價料升至100元左右。



1. 整體評分

2. 最滿意預算案哪項措施？

3. 最不滿預算案哪項措施？

▼陳茂波歷年財政預算案封面顏色▼



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陳茂波在公布2024/25年度財政預算案前兩日，在網頁公開預算案封面採用「晨曦色」，包含着對香港未來一年的期盼。他預期年內經濟逐步改善，期望各行各業的經營環境持續好轉。（陳茂波「司長隨筆」圖片）

【12：55】港府已要求相關部門檢視兩項涉及開支較大的交通資助計劃運作模式。當局強調，政府無意取消這些計劃。預計以下兩項計劃的檢討會在年內完成。

「政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃」（即「二元優惠計劃」）：計劃在2023／24年度開支約40億元，較2019／20年度的13億元增加超過兩倍。

「公共交通費用補貼計劃」：計劃在2023／24年度開支約35億元，較2019／20年度的17億元增加超過一倍。

【12：53】政府早前公布的「資源效率優化計劃」，將在未來兩個財政年度每年節省經常開支1%。為進一步控制政府開支增長速度，在不影響綜援及公共福利金等計劃的前提下，港府各部門需要在2026／27年度再削減1%經常開支。

【12：45】以2024／25年度的賣地計劃和土地供應目標為依據，地價收入預算為330億元，較2023／24年度修訂預算上升70.1%。印花稅收入預算為710億元，較2023／24年度修訂預算上升42%。計及2024／25年度政府債券發行額1,200億元，年度赤字預計為481億元，財政儲備亦將下降至6,851億元。

【12：42】地價收入為194億元，較原來預算大幅減少656億元，亦遠較過去年度為少。印花稅收入為500億元，較原來預算低350億元。預計2023／24年度綜合赤字為1016億元。財政儲備在2024年3月31日預計為7,332億元。

【12：37】政府建議即時將每支煙的稅款調高八角，並按同等比例提高其他煙草產品的稅率，升幅與去年相若。政府預期煙草稅佔香煙零售價的比例將提升至約七成，逐步邁向世界衞生組織建議的七成五水平，加強戒煙誘因，保障公眾健康。

【12：30】2024／25年度賣地計劃共有8幅住宅用地，加上鐵路物業發展、私人發展和重建，以及市區重建局項目，預計全年的潛在土地供應可興建約1.5萬個單位，較《長遠房屋策略》的1.32萬個單位年度估算需求高出近14%。此外，賣地計劃共有兩幅商業用地及一幅工業用地，提供約12萬平方米商業樓面面積和54萬平方米工業樓面面積。當局會考慮市場情況以決定推售土地的數量、種類和速度。

未來五年，當局會準備好可興建不少於8萬個私營房屋單位的土地，以便適時推出市場。當中近六成的土地供應來自新發展區和新市鎮擴展區，另外四成來自其他地區的政府賣地項目和鐵路物業發展項目。

公營房屋供應方面，政府已覓得足夠土地，可於未來十年滿足30.8萬個公營房屋單位的供應目標。截至去年年底，當中約10.5萬個香港房屋委員會的單位已經動工，進度理想。考慮到現金津貼試行計劃的期限將於今年年中屆滿，政府決定延長試行計劃一年至明年六月，幫助輪候冊上的基層家庭，並會適時再作檢討。

【12：24】政府會於2024／25年度分別向「電影發展基金」及「創意智優計劃」注資約14億元及29億元，支持電影、藝術、設計等不同範疇的項目。當中，政府會由今年起每年舉辦「香港時裝設計周」，目標是將活動打造成亞洲時裝設計盛事。

今年10月舉辦首屆「香港演藝博覽」，提供一個綜合平台，展示世界頂尖的演藝作品，為這些作品和創作精英提供交流機會和商機。當局亦會舉辦「第四屆粵港澳大灣區文化藝術節」，在香港及大灣區其他城市舉行逾百場的文化藝術活動，預計會吸引約5,000位藝文同業參與及14萬人次入場。

【12：16】政府會在今年上半年向立法會提交修訂《稅務條例》的建議，以推行「專利盒」稅務優惠，將合資格知識產權所產生的利潤稅率，大幅調低至5%，以鼓勵企業投放更多資源進行科研，並利用專利及其他知識產權保護進行商品化交易。

在香港籌建一所世界知識產權組織（WIPO）技術與創新支持中心，讓香港更好融入國家發展大局。這所中心會聚焦提供專利檢索分析等專門服務，以保護科研成果及加強對創科業界的支援，同時促進知識產權貿易。當局已預留4,500萬元，支持香港生產力促進局籌建和營運這個中心，預計最快明年投入服務。

【12：12】為加強與中東的經貿關係，政府正與沙特阿拉伯進行投資協定談判，並正考慮在利雅得增設經貿辦。亦會於年內在土耳其和埃及增設顧問辦事處，將外地資金、企業「引進來」。此外，香港與巴林已完成投資協定談判，並即將簽訂全面性避免雙重課稅協定。

政府正考慮在馬來西亞吉隆坡增設經貿辦。其他市場方面，港府正與秘魯進行自貿協定談判，以及與孟加拉進行投資協定談判。貿發局亦會在「一帶一路」沿線增設兩間顧問辦事處，在新興國家加強貿易推廣。

今年九月，港府會繼續舉辦年度的「一帶一路高峰論壇」，並舉辦首次「一帶一路節」，推動香港與沿線國家在貿易、投資、科技、文化藝術與人才交流等廣泛領域的合作。

【12：08】2024／25年度政府將發債1,200億元，當中700億元為零售部分，包括500億元銀色債券，以及200億元綠色債券及基礎建設債券。

為了鞏固及提升香港各個金融服務領域的競爭力和優勢，政府將增撥1億元推動和促進金融服務持續發展，範圍包括綠色和可持續金融、金融科技、資產及財富管理、總部業務，以及風險管理等。

【11：56】 去年《財政預算案》預留100億元推動生命健康科技發展，港府將動用當中的60億元，資助本地大學跟海內外機構合作，設立生命健康研發院，促進相關的科技研發及成果轉化。

政府今年會於「河套深港科技創新合作區」設立「大灣區國際臨床試驗所」，提供一站式支援平台，推動更多本地及海內外藥物和醫療器械企業來港，進行臨床測試。

政府銳意成立「香港藥物及醫療器械監督管理中心」。今年上半年將開設籌備辦公室，研究重整及加強藥械和技術的監管與審批制度，目標是將監督管理中心建設為獨立並具國際權威的機構，以加快新藥械臨床應用，帶動藥械研發和測試的新興產業發展。

【11：53】數碼港正全速設立人工智能超算中心，協助研究機構和業界應付算力需求，首階段設施最快於今年內投入服務。預計中心最快可於2026年初提供每秒浮點運算三千千萬億次的算力，相當於一小時可完成近100億張圖像處理。

港府會撥款30億元推行為期三年的人工智能資助計劃，資助本地大學、研發機構及企業等運用算力，推動科研突破；加強算力中心的網絡安全和數據保護；吸引海內外人工智能專家、企業及研發項目落戶香港。

今年內成立香港微電子研發院，引領和促進大學、研發中心和業界在第三代半導體的研發合作，並利用大灣區完備的製造業產業鏈落實研發成果。

【11：44】金管局去年10月完成「數碼港元」先導計劃的第一階段試驗，研究多個範疇的本地零售用例，例如可編程支付、離線支付、代幣化存款等。第二階段試驗即將啓動，進一步研究新用例。另一重點計劃「多種央行數碼貨幣跨境網絡」（mBridge）亦取得進展，第一階段服務預計可在今年推出，將成為全球其中一個率先以多種央行數碼貨幣為企業跨境交易進行結算的項目。

「數字人民幣」會在香港擴大試點範圍，市民將可便捷開立和使用數字人民幣錢包，並通過「轉數快」進行增值，進一步提升跨境支付效率和用戶體驗。

【11：40】航運業綠色轉型市場潛力龐大，海事處計劃為在國際海事組織制訂的國際減碳標準中獲得高評級的香港註冊船舶，提供優惠措施，涉及撥款約6,500萬元。此外，運輸及物流局正聯同環境及生態局及其他相關部門，就為本地船舶及遠洋船提供綠色甲醇加注開展可行性研究，預計將於今年內公布行動綱領。

今年3月底屆滿的電動車首次登記稅寬減安排將獲延長兩年，但考慮到電動車價格下調和車款選擇增加等因素，有關寬減額將下調40%。當中電動私家車「一換一」計劃下的首次登記稅最高寬免額會調整至17.25萬元，而一般電動私家車的寬免額上限則會調整至5.85萬元。根據「能者多付」的原則，稅前車價超過50萬元的電動車將不獲寬免。至於其他種類的電動車，包括電動商用車、電動電單車和電動機動三輪車，其首次登記稅將於未來兩年繼續獲全數豁免。

【11：38】政府至今已成功透過「綠色和可持續金融資助計劃」資助合資格的債券發行人和借款人，在香港發行合共超過340筆綠色和可持續債務工具，總額達1,000億美元，豐富了香港綠色和可持續金融的生態。資助計劃將於今年年中屆滿，港府建議延長該計劃3年至2027年，並擴大資助範圍至轉型債券及貸款，以進一步鼓勵區內相關行業利用香港的轉型融資平台逐步減碳。

【11：35】稅務寬減：

．寬減二零二四／二五年度首季的住宅物業差餉，以每戶一千元為上限。估計涉及三百零八萬個住宅物業，政府收入將減少二十六億元；

．寬減二零二四／二五年度首季的非住宅物業差餉，以每戶一千元為上限。估計涉及四十三萬個非住宅物業。政府收入將減少三億七千萬元；

．寬減二零二三／二四課稅年度百分之百的薪俸稅和個人入息課稅，上限為三千元，全港二百零六萬名納稅人受惠。有關扣減會在二零二三／二四課稅年度的最終應繳稅款反映。政府收入將減少五十一億元；

．寬減二零二三／二四課稅年度百分之百的利得稅，上限為三千元，全港十六萬家企業受惠。有關扣減會在二零二三／二四課稅年度的最終應繳稅款反映。政府收入將減少四億三千萬元；

．向領取社會保障金的合資格人士，發放金額相當於半個月的綜合社會保障援助（綜援）標準金額，高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼，以及為在職家庭津貼計劃作出相若安排，涉及額外開支合共約三十億元。

【11：30】旅發局將以美麗的維港夜空為背景，每月舉辦煙火和無人機表演，並會重新打造「幻彩詠香江」燈光音樂匯演。發展局亦將會在維港海濱選擇合適地點，以試點方式引入餐飲、零售及娛樂等商業設施。

旅遊事務署將在未來數年繼續推行深受歡迎的創意文旅藝術品牌項目，包括「西貢海藝術節」，透過藝術連結島嶼，讓旅客欣賞及體驗西貢海的自然風貌、歷史、文化及古蹟。

發局會推動以「城市漫步」等為主題的沉浸式深度遊，亦會針對年青客羣喜好，透過例如推廣遠足、單車、直立板、越野跑以至野外觀星等嶄新內容「軟銷」香港。

【11：26】政府已成立盛事統籌協調組，在未來會更主動出擊，爭取更多盛事在香港舉辦，亦會進一步加強部門之間的協作，讓這些盛事得以成功舉行。港府已預留1億元以加強未來3年盛事宣傳工作。

下月本港迎來「金融盛事周」，將有一系列重要金融盛事，包括匯聚家族辦公室擁有者及管理人的「裕澤香江」高峰論壇、Milken Institute全球投資者研討會等。

港府將推出全新的海外演講贊助計劃，贊助知名學者和業界翹楚出席海外活動，發表演講，加強對外推廣香港。

【11：24】為協助中小企應付資金流問題，會將「中小企融資擔保計劃」下八成及九成擔保產品的申請期延長兩年至2026年3月底。計劃下的總信貸保證承擔額將額外增加100億元。

港府已指示金管局與銀行及工商界保持溝通，以包容態度協助企業應對資金周轉，避免因抵押品價值下跌而被追收貸款的情況出現。

「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」持續優化，包括增加每家企業的累計資助上限及簡化申請手續。建議向基金進一步注資5億元，協助中小企業提升競爭力和開拓內地及海外市場，包括在基金下增設「電商易」，讓每家企業可獲資助最多100萬元，用於在內地推行電商項目。

容許利得稅納稅人就還原租用物業至租用前狀況所招致的開支，獲得稅務扣減。至於工業、商業建築物及構築物的免稅額，申索期限將會取消。在有關物業易手時，視乎物業的建造成本和上一任業主的結餘課稅等因素，新業主仍可就物業申索免稅額。兩項優化措施由2024／25課稅年度起生效。

▼財政預算案｜市民觀望調控樓市措施「減辣」「撤辣」▼



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【11：18】陳茂波宣布決定即日起撤銷所有住宅物業需求管理措施，即由今天起所有住宅物業交易無須再繳付額外印花稅、買家印花稅和新住宅印花稅。陳茂波認為在當前的經濟及市場情況下，有關措施已無需要。

【11：13】在吸引重點企業方面，下月會有十多家重點企業與引進辦簽署意向書，他們已落實或準備落戶香港或擴展在港業務，連同首批的三十家，預計未來數年合共會為香港帶來超過四百億元的投資和創造約一萬三千個職位。

【11：12】國家最近還把「個人遊」計劃適用城市擴展至西安和青島。在「一國兩制」下，香港擁有制度優勢，聯通國際與內地。政府短期會有一系列措施，向海內外人士展現香港的吸引力，支援個人和企業抓緊機遇。

【11：11】香港經濟料在今年會進一步擴張，全年實質增長介乎2.5%至3.5%。

物價方面，預期本地成本壓力會隨着經濟復蘇而增加，外圍價格壓力則應進一步緩和，儘管地緣政治局勢持續緊張或會帶來上行風險。預測今年基本通脹率和整體通脹率將分別為1.7%和2.4%。

預測香港經濟在2025至2028年間，平均每年實質增長3.2%。基本通脹率預計為平均每年2.5%。

【11：09】市場普遍相信美國聯邦儲備局今年內會開始減息，減息的時間和幅度仍然存在變數。雖然外圍環境繼續對香港的貨物出口構成壓力，但環球金融狀況有機會在年內逐步放鬆，或會有利出口表現。

【11：07】本地股票市場在去年大部分時間處於調整狀態，成交量縮減。恒生指數全年下跌13.8%。住宅物業市場方面，去年樓價全年下跌7%，交投量縮減至約4.3萬宗的低水平，大致淡靜。

另一方面，隨着旅客接待能力特別是航空客運力繼續恢復，以及政府大力推動盛事經濟，訪港旅客數目料將進一步增加，帶動旅遊和相關服務輸出的增長。

【11：03】在「開心香港」、「香港夜繽紛」的支持下，加上住戶入息持續增加，去年私人消費開支實質明顯回升7.3%。整體投資開支亦隨着經濟恢復而反彈10.8%。

【11：01】陳茂波指將採取財政整合策略，讓財政赤字逐步收窄，收支回復平衡。預算案主題為堅定信心、抓緊機遇、推動高質量發展。

▼財政預算案｜打工仔關注政府「派糖」措施▼



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▼財政預算案｜基層盼政府續「派糖」▼



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▼財政預算案｜公布前夕普遍料加煙草稅▼

