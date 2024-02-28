樓市撤辣｜回顧慳稅奇招　高官夫婦甩名買樓　謝賢數月後轉名霆鋒

最新一份財政預算案今日（28日）公布，全面撤銷樓市辣稅。樓市辣稅自2010年10月實施後，曾經歷多次變動，稅率最高的時期，香港永久性居民買第二套物業要交樓價15%的稅項，非港人更要交30%稅項。

由於首置身份極為珍貴，有市民為求合法慳稅扭盡六壬，當中「四哥」謝賢先以首置身份買樓，再以近親稅率轉名予霆鋒，仍低於樓價15%稅項；另外亦有常秘等高官亦先甩名，再以首置身份入市買樓，較為矚目。



曾任公務員事務局常任秘書長周達明（右）在2018年以5,000萬元購入跑馬地「雲暉大廈」連車位的一個住宅單位，但他在2016年甩了與妻子謝曼怡聯名購入的「又一居」個人業權，慳稅超過530萬元。（發展局圖片）

財政司司長陳茂波今日（28日）公布，全面撤銷樓市辣稅。但樓市自2008年金融海嘯後急速反彈，港府在2010年10月實施辣稅，曾經歷多次變動，有高官及名人分別利用首置身份及近親稅率慳稅，甚至有未成年人士做業主，受到公眾關注。

1：謝賢8,500萬元買豪宅 不足一年轉名予霆鋒

真名為謝家玉的「四哥」謝賢於2017年5月時，豪擲8,500萬元購買淺水灣名廈怡峰，當年已有指謝霆鋒買樓送給父親。但一年後，即謝賢在2018年4月把物業原價轉讓回霆鋒。

當時有地產界人士認為，由於霆鋒手上持有不少物業，假如再度入市，需繳付高達15%的辣稅，涉及約1,275萬的稅項。但由於「四哥」把單位轉讓予霆鋒，物業屬近親轉讓，只需繳付樓價4.25%的印花稅，連同謝賢當年以首置身份支付的4.25%印花稅在內，兩次稅項相加，合共亦只有8.5%，即約723萬多元。換言之，霆鋒與當初相比，成功慳稅約552萬元。

真名為謝家玉的「四哥」謝賢於2017年5月時，豪擲8,500萬元購買淺水灣名廈怡峰，但他在2018年把物業原價轉讓回霆鋒，霆鋒成功慳稅約552萬元。（資料圖片／陳順禎攝）

2：高官常秘夫婦甩名買樓 再以首置身份入市

夫婦以往多以聯名方式買樓，不論是以長命契或各持一半業權。但在辣招出台後，夫婦若一起落名買樓，均為業主，若他們各人再以個別身份再購單位，都屬第二套物業，要繳付辣稅，最高達樓價15%。

夫婦為求慳稅，會到律師樓將第一套物業「甩名」，即將一方持有的業權售予另一方。「甩名」的丈夫或妻子變回有「首置身份」，他／她只需繳付最多為樓價的4.25%稅便可買入第二套物業，市場上的例子多不勝數。

時任公務員事務局常任秘書長周達明（左），在2018年以5,000萬元購入跑馬地「雲暉大廈」連車位的一個住宅單位，但他在2016年甩了與妻子謝曼怡（右）聯名購入的「又一居」個人業權，慳稅超過530萬元。

時任公務員事務局常任秘書長周達明，在2018年以5,000萬元購入跑馬地「雲暉大廈」連車位的一個住宅單位，公務員事務局當時證實周購入單位時未持有其他住宅。然而，有傳媒發現周達明早於2016年9月，甩了與妻子謝曼怡聯名購入的「又一居」個人業權，以市價售予妻子。

故此，周購入跑馬地物業時，沒持有其他物業，變相豁免於樓價15%的「買家印花稅」，並繳付較低的稅率，稅款差額超過530萬元。

時任公務員事務局常任秘書長周達明（左），在2018年以5,000萬元購入跑馬地「雲暉大廈」連車位的一個住宅單位，但他在2016年甩了與妻子謝曼怡（右）聯名購入的「又一居」個人業權，慳稅超過530萬元。（網上圖片）

３：何超欣未成年 以首置簽約買豪宅

賭王何鴻燊年僅17歲孻女何超欣，在2016年10月以6.5億元購入山頂Mount Nicholson兩個豪宅單位，以首置身份入市慳稅2700萬元。

記者翻查土地註冊處文件發現，該單位業主是何超欣，由她獨立簽約買樓，樓契並無任何人作擔保。母親梁安琪當時回覆記者時指，是買樓給她及超盈「學投資」。該個樓盤的發展商高層直認「這是很特殊的安排」，因未成年人士簽訂合約不具法律效力，若未成年買家踢契，沒有完成交易 ，發展商便難以追討。

但是，香港法例無規定未成年人士不能擁有物業，故令這宗香港開埠以來極罕見的未成年買家成交，於辣招期間出現。