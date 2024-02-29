印花稅辣招全撤　全城二手業主順勢反價　最勁加價一百萬

【財政預算案2024 / 財赤/ 樓市 / 辣招】財政司司長陳茂波昨日（28日）公佈2024-25年度《財政預算案》，順應市場期望即日起為樓市全面撤辣。有見及此部分業主看好後市，趁勢反價放盤，撤辣首日（28日）市場暫錄11宗反價個案，當中元朗爾巒一伙四房單位反價最勁，較原叫價提價100萬元。



中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，元朗爾巒最新錄得一宗反價個案。單位為1座低層A室，實用面積1,271平方呎，四房間隔。業主原叫價1,488萬元，撤辣後即時上調叫價至1,588萬元，提價了100萬元，加幅約7%。

元朗爾巒。（互聯網）

太古城兩房則王反價50萬

港島傳統大型屋苑方面，中原地產分行經理趙鴻運表示，太古城出現一宗反價個案，涉及為金殿台一伙兩房則王，單位實用面積580平方呎。據知，業主原先放盤叫價880萬元，財政預算案宣布減辣後，即時反價50萬元約5.6%至930萬元。

荃灣中心錄兩宗反價 換樓業主：視乎情況再加價

至於熱門上車屋苑，美聯物業分行聯席區域經理鍾家豪表示，荃灣中心即時錄得兩伙單位反價。其中一伙為8座高層C室，實用面積425平方呎。

據知，原業主昨日曾表示380萬會收票，日前已反價指395萬元才會考慮沽出單位，加價15萬元。不過，由於業主因換樓才放盤，所以最終會視乎心儀的換樓單位會否反價而再將單位提價。

將軍澳中心、都會駅、LP6 三宗反價 最勁反價60萬

將軍澳方面，中原地產高級分區營業董事柯勇表示，將軍澳區最新錄得3宗反價個案，涉及為將軍澳中心、都會駅，以及日出康城LP6。

當中最勁一單為都會駅6座中層D室，實用面積633平方呎，屬三房間位。據知早前以890萬元叫價放盤，最新反價至950萬元，加價60萬元。

沙田、粉嶺各錄兩房反價

沙田區及粉嶺區各錄得兩房單位反價個案。中原地產分行副區域營業經理伍錦基表示，指標屋苑沙田第一城暫錄2伙單位反價。當中加價最高單位為2座中層C室 ，實用327平方呎，兩房間隔。業主原先叫價 400萬元，現反價至430萬元。

中原地產分行經理蔡堅濤表示，花都廣場2座低層E室一伙兩房單位反價，實用370平方呎。原叫價388萬元，撤辣後業主反價至410萬元。