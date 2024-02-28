記協限期前已交首期19萬「利得稅」　指稅局拒提供書面暫緩文件

香港記者協會上月底表示，被稅務局追討2017至2018年度，超過40萬元的利得稅；當局又預告稍後或會追收其他年度利得稅。記協今日（28日）再向會員發信指，指稅務局只應允無條件暫緩繳付其中15萬元，餘下的30萬元稅款，記協已繳付第一期款項；最後評稅則有待該會與局方交涉。



惟記協也在信件中表明，至今只從電話得知獲暫緩稅款之數目及繳款日期，未能收到任何信件或電郵等書面暫緩通知；要求稅務局盡快提供正式信件，保障記協權益，並適時交代進展。



記協在信中提到，早前已反對局方評稅，因為過去協會的資金主要來自公營及商業機構無條件捐贈，不符《稅務條例》對「利得稅」的定義，故不應被收取利得稅。

記協透露，提出反對後，局方只答應無條件暫緩繳付其中15萬元，至於餘下30萬元稅款，則分作兩期，當中第一期近19萬稅款不獲暫緩，而協會已在今日最後期限繳付；而第二期逾11萬稅款則獲有條件暫緩。目前協會決定以儲稅券形式預繳。

惟最後評稅仍會與局方交涉，如最後評稅比暫繳款項少，差額則可獲發還。記協稱，會積極保障協會權益，並考慮循法律途徑解決稅務爭議。

記協又強調，至今只獲電話通知獲暫緩稅款的數目及繳款日期；而稅務局一方，則以負責職員正放病假為由，拒絕在繳款日前，提供任何信件或電郵等書面形式的暫緩通知。故記協為免被罰款，只能於今日到期日內繳交局方聲稱的第一期稅款。目前亦已要求稅局盡快提供正式信件，以保障協會權益，並適時向會員交代進展。