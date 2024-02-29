紅海衝突切斷海底電纜 港電訊商急應變 方保僑：須兜路或減網速
撰文：呂穎姍
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紅海局勢緊張，也門胡塞武裝（Houthis）行動持續。有外媒報道指，當地有四條重要海底光纖電纜受損，當中包括香港經中東前往歐洲的「亞非歐 1 號」海底光纜 （AAE-1）。
有本港電訊商形容事件「極為罕見」，已採取應變措施，減少任何網絡中斷影響。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指，現時網絡傳輸已十分發達，相信影響不大，「好似人爆幾條微絲血管就唔死得。」而且，網絡傳輸可以「兜路」，本港不會「斷網」最多只是網速減慢，「一般市民唔會察覺得到。」
HGC：極為罕見，重新定向不經受損電纜
環球全域電訊（HGC環電）回覆查詢表示得悉事件，形容是極為罕見的情況，故障對中東的通訊網絡產生了重大影響，暫時對香港的影響有限，已採取應變措施，以減少任何網絡中斷，並重新定向路由流量，確保通訊不會經過受損的海底電纜。
方保僑：Zoom可能有怪聲、上網窒機
方保僑表示，相比天然災害如地震造成的破壞，今次的切斷規模不算很大，評估對本港網絡影響不大，「好似人爆幾條微絲血管就唔死得，但當然要醫。」
他相信，事故會對本港不少電訊商帶來影響，不過，由於現時網絡傳輸技術已十分發達，即使光纜有一部分斷開，網絡傳輸仍可以「兜路」，加上電訊商會有後備方案，改經其他海底光纜，故不會令香港「上唔到網」，但某些服務可能會減慢或有出現奇怪現像，例如用Zoom時可能有怪聲、上某些網站會有點窒機（lag），「一般市民唔會察覺得到係出現咗問題。」
「亞非歐 1 號」由香港經中東往歐洲
據外地傳媒報道，在紅海武裝衝突期間，至少 4 條途徑也門、紅海入口的國際海底光纜受損，包括亞非歐 1 號海底光纜 （AAE-1）、歐洲印度通道 (EIG，Europe India Gateway)、TGN-EA海底光纜及SEACOM海底光纜，需八個星期搶修。其中AAE-1海纜由香港經中東前往歐洲，為連接歐亞其中一條重要通訊管道，亦是中國其中一條通信主幹。