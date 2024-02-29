紅海衝突切斷海底電纜　港電訊商急應變　方保僑：須兜路或減網速

紅海局勢緊張，也門胡塞武裝（Houthis）行動持續。有外媒報道指，當地有四條重要海底光纖電纜受損，當中包括香港經中東前往歐洲的「亞非歐 1 號」海底光纜 （AAE-1）。



有本港電訊商形容事件「極為罕見」，已採取應變措施，減少任何網絡中斷影響。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指，現時網絡傳輸已十分發達，相信影響不大，「好似人爆幾條微絲血管就唔死得。」而且，網絡傳輸可以「兜路」，本港不會「斷網」最多只是網速減慢，「一般市民唔會察覺得到。」



2024年1月5日，也門薩那一處有人在為那些被美國海軍在紅海殺害的胡塞武裝分子悼念，一名警察在場外的巡邏車上舉槍戒備。也門胡塞武裝分子被指有伊朗在背後支持。（Reuters）

HGC：極為罕見，重新定向不經受損電纜

環球全域電訊（HGC環電）回覆查詢表示得悉事件，形容是極為罕見的情況，故障對中東的通訊網絡產生了重大影響，暫時對香港的影響有限，已採取應變措施，以減少任何網絡中斷，並重新定向路由流量，確保通訊不會經過受損的海底電纜。

方保僑回應時則指，今次的切斷的規模不算很大，一些天然災害如地震等的可能斷海底光纜的規模更大。（資料圖片）

方保僑：Zoom可能有怪聲、上網窒機

方保僑表示，相比天然災害如地震造成的破壞，今次的切斷規模不算很大，評估對本港網絡影響不大，「好似人爆幾條微絲血管就唔死得，但當然要醫。」

他相信，事故會對本港不少電訊商帶來影響，不過，由於現時網絡傳輸技術已十分發達，即使光纜有一部分斷開，網絡傳輸仍可以「兜路」，加上電訊商會有後備方案，改經其他海底光纜，故不會令香港「上唔到網」，但某些服務可能會減慢或有出現奇怪現像，例如用Zoom時可能有怪聲、上某些網站會有點窒機（lag），「一般市民唔會察覺得到係出現咗問題。」

「亞非歐 1 號」由香港經中東往歐洲

據外地傳媒報道，在紅海武裝衝突期間，至少 4 條途徑也門、紅海入口的國際海底光纜受損，包括亞非歐 1 號海底光纜 （AAE-1）、歐洲印度通道 (EIG，Europe India Gateway)、TGN-EA海底光纜及SEACOM海底光纜，需八個星期搶修。其中AAE-1海纜由香港經中東前往歐洲，為連接歐亞其中一條重要通訊管道，亦是中國其中一條通信主幹。