內地禁一卡兩號儲值卡打電話及發SMS　方保僑︰順便減少香港騙案

騙徒手法層出不窮，電騙是其中一個常見方式。3國際萬能卡的通知指，根據中國服務營辦商通知，因內地政府打擊網絡詐騙，已由周四起（28日）起暫停撥打電話及發送短訊的服務。



香港資訊科技商會榮譽會方保僑表示，僅中港一卡兩號儲值卡會受到影響，月費卡用戶毋須擔心。他相信相關措施推出後，除了有助打擊內地騙案外，亦能「順手人情」減少本港的騙案數量。



3國際萬能卡的通知指，由2023年12月28日起，內地將暫停撥打電話及發送短訊的服務。（網上圖片）

一卡兩號儲值卡暫僅可用數據、聽電話及接收短訊

一間專售數據卡的商戶於網上平台，引述3國際萬能卡的通知表示，根據中國服務營辦商通知，由於中國政府當局最新採取打擊網絡詐騙個案的措施，由本周四（28日）起，內地將暫停撥打電話及發送短訊的服務，直至另行通知；而在內地使用數據、接聽電話及接收短訊則不受影響。

香港資訊科技商會榮譽會方保僑估計，僅中港一卡兩號儲值卡會受到影響，月費卡用戶毋須擔心。他解釋，一卡兩號儲值卡並無專屬的手機號碼，因此該批用家撥出的號碼並不固定，會不停改變，屬於「灰色地帶」讓騙徒有機可乘，例如偽冒身份等，卻難以反向追蹤。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑。（資料圖片／夏家朗攝）

一卡兩號預付卡不適用滴滴出行

方保僑又指，由於內地App及銀行等，均要求用戶綁定手機號碼，因此一卡兩號儲值卡，並不適用於「滴滴出行」及申請內地銀行戶口等，最多只可透過Whatsapp或微信等，透過數據流量語音通話。他建議相關受影響市民，可申請「真正」的一卡兩號。「唔係成日去嘅都可能會買呢種預付卡，但此路不通喇。」

方保僑並指，內地多達10多億人口，若按比例估算，騙案數量將難以想像。他相信相關措施推出後，除了有助打擊內地騙案外，亦能「順手人情」減少本港的騙案數量。

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