消委會｜電話漫遊投訴增　不回短訊當同意啟用　帳單滯後不斷繳費

外出旅遊，不少人都會用數據漫遊服務，消委會提醒市民要留意各式收費內容。消委會接獲投訴個案，有電訊商透過短訊通知客戶，如客戶不回覆提出反對，便會自動為其開啟數據漫遊，手法值得商榷。有個案的境外通話帳單滯後數個月，消費者付完費用，又再收到「震撼帳單」。不只月費用戶出現問題，更有個案在購入預付式儲值卡時，同時為儲值卡購買365日數據漫遊通行證，其後卻發現兩者的有效期不一樣，要額外付費為預付式儲值卡增值，才能繼續用通行證。



消委會表示，今年港人外遊復常後，接獲有關漫遊服務計劃的爭議有所上升，促商戶加強與消費者的溝通，主動解釋各種數據組合、增值服務、有效期等，讓消費者按其需要自由選擇服務，以減少爭議。



消委會今日（14日）公布最新一期《選擇》月刊提到有關漫遊服務計劃的爭議，其中個案洪先生多年前已通知A電訊商關閉其數據漫遊服務，他在今年5月到內地旅行，回港後發現A電訊商和他收取了一日的數據漫遊費100元。

原來，A電訊商曾在3月中旬透過短訊通知，為方便客戶使用數據漫遊服務，會於短訊發出的10日後為帳戶自動開啟，同時設置每日收費上限100元，如客戶不需要此服務，需於限期前回覆電訊商。洪先生當時未有為意，電訊商十日後便為他開啟數據漫遊服務，並以短訊作通知。

洪先生一直未有為意其數據漫遊服務已開啟，直至外遊回港，發現被收取費用，他立即追尋因由，並要求電訊商取消其一日收費，但遭到拒絕。最後在消委會介入下，A電訊商終豁免洪先生的數據漫遊費100元。

消委會指出，電訊商最合理做法是在獲得消費者的同意，才更改其關於數據漫遊功能的指示，直指電訊商將消費者的不回應視作接受安排的做法，十分值得商榷。

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而另一個案曾在加拿大逗留數個月的方女士，在今年3月至5月期間，B電訊商分別在三期帳單向方女士收取漫遊通話費，但帳單顯示的收費經常滯後，3月帳單收取1月漫遊通話的收費、4月帳單則收取2月的漫遊通話收費，至5月的帳單仍在收取2月漫遊通話的費用，前後共約約10,100元，費用一次比一次貴。

B電訊商向解釋方女士，指當地供應商延遲提供漫遊用量所致，方女士漸不滿B電訊商帳目混亂且收費高昂，向消委會及通訊事務管理局辦公室求助。B電訊商最終為方女士有關費用提供8折，並已應要求為其帳戶關閉漫遊通話及數據功能。

消委會提醒，涉及境外通話的帳單可能受制於境外電訊商而有所延誤，不同電訊商就不同地域或國家每分鐘的收費亦不一，消費者宜事先與其服務電訊商了解有關收費。在使用漫遊通話後，亦宜將通話分鐘的紀錄截圖，以備收到電訊商帳單時用作核對。

在外地使用數據漫遊上網，隨時危機四伏。（資料圖片）

不用電訊商的漫遊服務，同樣有機會出狀況。個案王小姐在C電訊商的門市購買預付式儲值卡，並同時繳付280元為儲值卡購買365日歐美數據漫遊通行證。惟儲值卡啟用近半年後，她收到C電訊商電郵通知儲值卡將於七日後終止，如需繼續使用服務，需於限期前充值儲值卡。

C電訊商向王小姐表示，儲值卡和通行證兩者的條款獨立，有效期亦不一樣，而配套的服務只能在儲值卡的有效期內使用。該電訊商其後為王小姐的儲值卡特別延長半年有效期。但王小姐回想，在同時購買儲值卡及通行證時，店員不曾提及兩者的有效期不一樣，認為兩者有效期不一的手法取巧，遂向消委會投訴。

使用電話儲值卡外遊亦要留意有效期。（ 資料圖片／朱永倫攝）

C電訊商向消委會確認，有關儲值卡有效期為啟用起計180日，若然消費者購買365日數據漫遊通行證，必須在儲值卡到期日前充值，以延長儲值卡有效期，否則剩餘之儲值額及流動電話號碼會被取消。

消委會指，如因儲值卡有效期較短而影響通行證的使用，電訊商應於交易時提醒消費者，消費者亦宜於選購前向電訊商了解清楚相關預付式儲值卡的有效期，避免不必要糾紛。

據消委會的數字，流動電話漫遊服務投訴在今年首8個月共有1,213宗，高於去年同期的711宗，亦已多於去年全年接獲相關投訴的總數1061宗。