蔡天鳳案｜控方透露尚有150件證物待化驗　案押後至12.20再提訊

撰文：凌子淇
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名媛蔡天鳳（Abby Choi）疑被殺害肢解，其前夫鄺港智一家四口早前被控謀殺和妨礙司法公正等罪。鄺港智的女友人和一名遊艇公司職員，因涉協助鄺潛逃先後被控協助罪犯。三案今（11日）一併在九龍城法院再提訊，控方透露仍有150件證物有待化驗結果，辯方投訴調查進度緩慢要求訟費被拒，裁判官將案押後至12月20日再訊，期間前夫一家繼續還押，前夫友人和遊艇職員續准保釋。

首案四名被告：鄺港傑（司機，31歲）、鄺球（退休，65歲）、李瑞香（退休，63歲，女）及鄺港智（無業，28歲），分別為蔡天鳳的前大伯、前家翁、前家姑和前夫。

蔡天鳳前夫一家四口繼續還柙。（詳看下圖)

尚有150件物品未完成化驗

控方交代案件調查進度，透露案件涉及30個證物箱，約有250件物品送往化驗，其中100件物品已經完成化驗程序，尚有150件物品的化驗報告尚未完成，政府化驗所會在短時間內處理，因此申請押後案件。

辯方律師投訴調查進度慢

代表前夫一家的律師投訴警方調查進度慢，質疑事發至今已近8個月，完成化驗的物品卻只有100件，即：「一日驗一件都唔得。」律師又指，控方暫有15名證人，何以得出30個證物箱，故此要求申請訟費。裁判官考慮後拒絕辯方訟費申請。

其中兩名被告准繼續保釋。（詳看下圖)

三名男被告被控謀殺罪，指他們於2023年2月21日，新界大埔汀角路龍尾村某單位內謀殺女子蔡天鳳；前家姑則被控妨礙司法公正罪，指她於同年2月23日意圖妨礙司法公正，而作出有妨礙司法公正傾向的作為，即銷毀對她進行的涉謀殺案刑事調查的資料。

另兩案被告分別為林舜（41歲，遊艇公司職員）和潘巧賢（29歲，女，報稱無業），二人各被控協助罪犯，指他們於同年2月24日，在香港某處，當鄺港智犯可逮捕的罪行，即謀殺，而二人知悉或相信該人就該罪行或另一可逮捕罪行有罪，並在無合法權力依據或合理辯解的情況下，安排鄺乘遊艇逃往澳門，而意圖妨礙拘捕或檢控該人。

案件編號：KCCC577、640、666/2023

蔡天鳳生前經常盛裝出席不同場合。(詳看下圖)

蔡天鳳去世後，其家人於2023年6月18日為她設靈。(詳看下圖)

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