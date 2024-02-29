14歲童涉遭兄及兄友性侵　兄指被告知其弟未成年　有目睹兩人性交

無業漢涉性侵犯友人同父異母的14歲弟弟案續審，男童X兄長今（29日）在高院作供，他承認對其弟弟X感到性吸引，更曾發訊息問弟可否成為其男友，但否認有戀童癖。兄長又稱，他在同志交友程式認識被告，有次他到被告家吸冰毒，被告卻提出改到其家，他稱現與其弟弟X同住，被告便追問X的年齡，他有告知被告X只有15歲。之後他與被告到其家，並一同看色情電影，之後他見X與被告以廣東話對話，他聽不懂內容，後來見X為被告發生性行為，包括肛交。



被告熊思昊（37歲，無業），被控於2020年8月8日，在旺角某單位向不足16歲的X作出嚴重猥褻行為，以及和未成年的X作同性肛交。X案發時14歲。另X的同父異母的兄長AJBD已承認16項控罪，包括和胞弟肛交。

被告熊思昊否非禮及非法肛交男童X，案件在高等法院審訊。（資料圖片）

兄長以菲律賓語作供

X兄以菲律賓官方語言加祿語作供，他是透過同性交友應用程式認識被告，兩人均是同性戀者。案發前一日深夜，他到被告家一同吸食冰毒。期間，被告提出轉往兄長的家，兄長稱他與弟弟X同住。被告查問X的年齡，兄長有告知被告X當時15歲。

見被告與X用廣東話對話後作性行為

兩人最後決定前往兄長家繼續吸食冰毒，並觀看成人電影，原本在單位內睡覺的X後來加入。兄長憶述他見被告和X用廣東話對話，惟他聽不懂他們在說甚麼。之後，X便為被告口交，約10分鐘後，被告脫去X的下身衣物，兩人進行肛交。性行為完結後，三人繼續一同觀看成人電影，期間兄長有不時吸食冰毒。及至清晨6時，被告離開兄長的住所。

兄長稱X首次口交時不知其年齡

在辯方盤問下，兄長同意他在X身上感到性吸引，但他並無戀童癖。律師提及X在10歲時首次為他口交，兄長稱當時不知道X的年紀，但同意X看上去較成熟。

曾稱想弟弟X成為其男友

辯方之後引述X和兄長的WhatsApp 記錄，於2021年3月初，X拒絕為兄長口交後，兄長曾威脅要將X送回其生母身邊，又稱想成為X的男朋友，兄長並稱，即使此說法聽來十分「瘋狂（Crazy)」，但他想向X表達對他的愛和關懷。兄長確認有這些訊息，但強調他發送訊息並非完全為迫X為他口交，而是還有其他原因。

案件編號：HCCC 21/2023