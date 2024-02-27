14歲童疑遭兄及其友性侵　事主稱送院偷聽才知悉　兄長患有愛滋病

無業漢涉在毒品影響下和友人同父異母的14歲弟弟肛交及口交案續審，男童X今（26日）在高院續作供。以英文作供的X透露，他案發時不知道兄長患愛滋病（AIDS），直到事件被揭發後被送到醫院，才從阿姨和護士的對話中知悉事情。另拘捕被告的警員稱，被告警誡下透露當日見到X和兄長口交，或受冰毒影響而感興奮，從而「X左佢細佬屎忽」，但他事後感到非常後悔。



被告熊思昊（37歲，無業），被控於2020年8月8日，在旺角某單位向不足16歲的X作出嚴重猥褻行為，以及和未成年的X作同性肛交。X案發時14歲。另X的同父異母的兄長已承認多項控罪，包括和胞弟肛交，之後會出庭作供。

被告熊思昊否認性侵14歲男童，案件在高等法院續審。（資料圖片）

被告性侵後曾約X外出

X接受盤問時透露，被告在事發後曾發訊息予X，嘗試約他外出，但X沒有理會。辯方聞言指出，X兄長曾叫他不要和被告聯絡，並曾取走X手機後刪除當中與被告的訊息。X同意辯方說法，但對兄長刪除訊息的原因則不清楚。X又指，兄長曾向他透露妒忌被告，但未有明言原因。

兄長要脅家人原諒否則自殺

辯方另指，兄長曾威脅若X不與他進行性行為，便會將他送回其生母身邊，X同意。辯方再指X親友知悉事件後，兄長曾稱若家人不原諒他就會自殺，但他最後未有付諸行動，X同意。

醫院偷聽對話始知兄長患愛滋病

X最後在法官查問下透露，直到他向其他親友透露事件並被帶往醫院，期間偷聽到阿姨和護士對話，才知兄長患有愛滋病（AIDS）。

被告稱見X為其兄口交感興奮

偵緝警員周浩然（音譯）供稱，他案發時駐守西九龍重案組。2021年4月5日，他在西灣河太安街拘捕被告。被告其後被帶往柴灣警署，警誡下稱於2020年暑假某天，在X兄長的家中吸食冰毒，並目睹到X為兄長口交。被告稱或因藥物影響而感興奮，故亦「X左佢細佬屎忽」，但他事後感到非常後悔。

案件編號：HCCC 21/2023