14歲男童疑遭兄長及兄長朋友非法肛交及非禮　男友人否認指控開審

14歲男童疑遭比他大14年同父異母兄長，及一名大他24年的兄長朋友先後肛交及作猥褻行為。兄長朋友否認指控，案件今(22日)在高等法院開審。控方透露，被告被捕後曾向警稱受毒品影響而與男童發生性行為。此外，男童的兄長已認非法肛交等多項罪名，兩兄弟均會在案上作證。



被告熊思昊，37歲，報稱無業，被控於2020年8月8日，在旺角某單位向不足16歲的X作出嚴重猥褻行為，以及和未成年的X作同性肛交。

被告熊思昊否認與男童X非法肛交等罪，在高等法院受審。（資料圖片）

兄長帶被告到單位 期間有人吸毒

控方開案陳詞指，X案發時14歲，是一名中三學生。他當時和同父異母的兄長AJBD(案發時28歲)，居於旺角某單位。被告是AJDB的朋友。2020年8月7日晚，AJBD帶被告到單位，期間有人吸食冰毒，之後被告和X在單位內互相口交，亦曾肛交。

被告曾向警稱受毒品影響感興奮

被告被捕後向警員稱，受毒品影響感到興奮，故抓著AJBD的胞弟，並「Fxxk佢細佬屎忽(ass)。」他在其後在錄影會面稱，認為X約10多歲。

AJBD已承認16項罪名

控辯雙方同意案實指，X的兄長AJBD於2021年4月被捕，被控9項向年齡16歲以下的兒童作出猥褻行為、5項製作兒童物品，和2項未經同意下肛交罪，即合共16罪，全部涉及事主X。AJBD已承認所有罪名，現等候判刑。控方透露，X和兄長AJBD將會作供。

案件明續。

案件編號：HCCC21/2023