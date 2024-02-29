屯院擴建大樓兩手術室消防花灑漏水　檢查揭同型金屬喉管有小孔

撰文：蕭通
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屯門醫院發言人今日（29日）表示，手術室擴建大樓有兩間未投入服務的手術室，各發現一節裝在假天花的消防花灑金屬喉管漏水。醫院工程人員檢查後發現，有關金屬喉管出現小孔，已即時搶修。醫管局已委託獨立專家調查成因。院方表示，醫院手術服務暫時未受影響，如有需要會靈活調動手術室，以確保手術服務不受影響。

發言人指出，院方分別在2月18日和22日，先後於大樓9樓及6樓的各一間手術室發現漏水。院方非常重視事件，已安排工程人員檢視同一大樓內，其餘手術室同類型金屬喉管，在另外兩間尚未投入服務的手術室內，各發現一節類似金屬喉管出現小孔。

出現在焊接位置　醫管局委獨立專家檢視

該院手術室擴建大樓共有22間手術室，其他手術室暫未發現類似情況。最近一次就消防系統進行的周年檢查於去年12月完成，當時未有發現異常。

醫管局收到醫院匯報後，已委託獨立專家再次檢視有關金屬喉管。經專家初步檢測，發現小孔出現在喉管製造時焊接位置，正調查同一批次喉管有否同樣情況，會在稍後提交正式報告。

促總承建商提報告　交代物料是否符標準

醫管局同時責成項目顧問去信大樓總承建商，要求根據合約提交報告，詳細交代喉管物料是否符合相關標準及確保工程質素。醫管局亦要求總承建商，在不影響醫院臨床服務的盡快更換問題消防喉管，以確保系統運作正常，不會對醫院安全構成額外風險。

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