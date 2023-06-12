屯門醫院新急症室周四投入服務　院方增近一倍人手應付首日運作

屯門醫院手術室擴建大樓陸續投入服務，院方今日（12日)公布，位於大樓地下的急症室擴建部分將於本周四（15日）啓用。新界西醫院聯網急症科部門主管劉柱良表示，留意到廣華醫院開急症室的時候，有大量病人到新急症室求診，故在開放首日會增加一倍醫生及增加四分之三的護士去應付相關人手，相關人手均是由新界西聯網內部調動，首周亦會繼續增加人手。



增加等候區座椅及增設發燒等候區

屯門醫院手術室在2016年開展擴建計劃，至去年完成工程，並分階段投入服務，當中位於大樓地下的急症室擴建部分將於本周四（15日）早上8時啓用，當中公眾入口亦會遷至手術室擴建大樓地下。新界西醫院聯網急症科部門主管劉柱良表示，啟用後建築面積較以往急症室大，當中會增加等候區座椅、分流站、診症室，並增設發燒等候區。。

他表示，舊有急症室會在最後一位病人離開才停止運作，並進行下一階段翻新以引入更多新服務，包括增急救創傷區及在急症室急救區加強放射服務。他亦指，留意到廣華醫院開急症室的時候，有大量病人到新急症室求診，故在開放首日會增加一倍醫生及增加四分之三的護士去應付相關人手，相關人手均是由新界西聯網內部調動，而未來一周亦會繼續增加人手。

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廁格有感應系統監察上廁所心胸痛患者有否不省人事

劉柱良亦指，現時急診室已為心胸痛患者戴上儀器遙距監測心律，而急症室所有廁格都已有安裝感應系統，若病人在洗手間內倒地或靜止一段時間，系統會發出警報通知醫護人員，急症室會派人到洗手間協助。

值得注意的是，舊急症室在新急症室啟用後會開展翻新工程，預料在明年上半年完成工程，完成後建築面積會多一倍。

深切治療部及手術室年內啟用

另外，大樓的深切治療部及手術室分別會在下月及今年第四季啟用。其中深切治療部將由現時的30張病床，增至38張，另亦增設有附洗血設備的負壓病房；而手術室方面，則會由11間增至20間，當中會引入尖端科技，包括全港首部術中磁力共振掃描造影系統 （Intraoperative MRI）、複合手術室 (Hybrid OT）及手術機械臂進行外科手術 （robotic surgery）。

至於在去年11月已投入服務的產房及產科專用手術室，由以往只有5間設兩張產床產室增至13間獨立產室，當中全部均設有獨立洗手間。另亦再設兩間產科專用手術室，以提升處理緊急手術的能力，加強支援緊急剖腹生產手術。

他表示，新界西聯網急症室醫生比人手編制少了15%，認同人手這兩三年較緊絀，故聯網會定時監察不同醫院的求診情況以適時調判人手。