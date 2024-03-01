Carousell前高層揭發妻出軌後襲妻　已接受要離婚　判社服令

二手拍賣平台Carousell前香港董事總經理葉承浩，疑在妻子的行裝中找出性用品，確認對方出軌。他其後和妻子爭奪藏有出軌證據的電腦，發生爭執，並涉用右手扼住對方的頸部約三分鐘。葉早前承認普通襲擊罪，案件今（1日）在東區法院判刑。辯方指葉已接受需要和妻子離婚，裁判官則接納本案是單一事件，判葉社會服務令90小時。



被告葉承浩（52歲），報稱資訊科技技術員，承認於2023年10月15日，在太古城康怡花園內的走廊襲擊黃慧堯。

被告葉承浩求情稱已接受與妻離婚，判社會服務令90小時。(朱棨新攝)

被告周本可探望子女

辯方求情時引述報告內容，指被告有穩定職業，家庭的關係原來良好，自本案後，他已接受需要和妻子離婚，望裁判官判刑時可下調社會服服令的時數，家事法庭已判被告獲得探視權，可於星期六日探望子女，若社會服務令時數過長，恐會影響被告探望子女。

官接納本案是單一事件

裁判官判刑時接納報告指被告有良好的背景，本案是單一事件，遂判處社會服務令90小時。裁判官判刑後指，理解和子女相處的時間珍貴，強調被告犯案需承擔後果，又指他探望子女的問題，可向感化官表達，相信感化官會作出適當安排。

曾扼住妻子頸部3分鐘

案情指，被告與妻子於2015年10月結婚，但2023年6月起兩人關係變差。案發日晚上11時，兩人在住所發生激烈爭執。妻子其後離開住所，並因擔心而大聲呼叫。被告緊隨其後，用右手扼住妻子的頸部約三分鐘，令她無法呼吸及感到疼痛。

保安員到場後報警，被告隨即停手並返回住所。警方其後在住所拘捕被告，妻子被送往醫院診治，發現左上背觸痛、左頸發紅、以及右腿有血腫。

案件編號：ESCC2337/2023