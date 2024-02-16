Carousell前高層認扼妻頸3分鐘　求情透露找到妻出軌證據　押後判

二手拍賣平台Carousell前香港董事總經理葉承浩，涉於去年在家中與現正辦離婚的妻子發生爭執時，用右手扼住妻子的頸部約三分鐘，因而被控普通襲擊罪。案件原訂今（16日）在東區法院開審，惟被告改為認罪。辯方求情指，被告因在妻子的行裝中找出性用品，確認對方出軌。雙方後來因爭奪藏有出軌證據的電腦發生爭執，被告在妻子言語挑釁下失控犯案。案件押後至3月1日判刑，以待被告的感化及社會服務令被告。期間被告准續以5千港元保釋候判。



被告葉承浩（52歲），報稱資訊科技技術員，被控於2023年10月15日，在太古城康怡花園內的走廊襲擊黃慧堯。

被告葉承浩承認襲擊妻子黃慧堯。(劉安琪攝)

被告手扼黃頸部3分鐘

案情指，被告與黃於2015年10月30日結婚，二人自2023年6月初起關係變差。案發當晚11時，被告與黃在住所發生激烈爭執。黃其後離開住所，並因擔心而大聲呼叫。被告緊隨其後，用右手扼住黃的頸部約三分鐘，令她無法呼吸及感到疼痛。

保安員到場被告停手

保安員到場後報警求助，被告隨即停手並返回住所。警方其後在住所拘捕被告，黃被送往醫院診治，發現左上背觸痛、左頸發紅、以及右腿有血腫。

被告曾任支付公司總經理月入20萬

辯方求情指，被告從事資訊科技工作，過去曾在Carousell擔任香港董事總經理。他於2014起在其成立一間網上支付公司任總經理，月入20萬。在家庭方面，被告與事主於2015年結婚，育有兩名年幼子女。兩人現正因與本案無關的原因而辦理離婚，被告已搬出涉案住所，但會定期探望子女及承擔家庭開支。

在黃行裝發現性用品及其他出軌證據

辯方續指，被告去年6月因事主經常失蹤、不回家、說謊，甚至不理子女，懷疑黃與她的上司出軌。儘管如此，被告仍想盡力挽回兩人的婚姻。直到後來在黃的行裝中發現性用品，加上被告掌握WhatsApp 紀錄等其他證據，更肯定黃出軌。

指黃出言挑釁令被告情緒激動

案發當天，黃欲搶走儲存有出軌證據的電腦，兩人發生爭執。期間黃出言挑釁，令原本已冷靜、欲修補關係的被告變得情緒激動，在失控下犯案。

黃傷勢非十分嚴重

辯方又指，從相片可見黃的傷勢非十分嚴重，雖有發紅但不見瘀痕或發紫。再者，被告在保安出現後立即停手，並回家等警方到場拘捕他。被告事後的態度可見他是一時衝動犯案，行為與原本的他不符，故望法庭能考慮判處緩刑，或為其索取社會服務令及感化報告。

暫委裁判官葉成林聽罷接納被告因一時之憤犯案，黃的傷勢亦非十分嚴重，押後案件至3月1日判刑，以待為被告索取感化及社會服務令被告。

案件編號：ESCC2337/2023