杭州旅客來港4天備2萬銀彈　入迪士尼玩兩天　稱中港消費水平相若

新年長假臨近尾聲，港人或因今年多了一天假期，不用再「年初四咁嘅樣」；與此同時，內地年假才剛過一半，不少內地旅客選擇今天到港。有來自杭州的家庭就連玩兩天迪士尼樂園，而4天的旅程則預計花費2萬元，又指兩地消費水平差異不大。



另有留港拜年的港人表示，今天趁著最後一天假期，準備與子女一同到樂園遊玩。



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旅客：上海迪士尼較擠擁

來自杭州的高先生一家四口來到迪士尼樂園，夫婦二人指，雖然家鄉臨近上海迪士尼樂園，不過今次是首次來港，故選擇帶同兩個女兒一起來到迪士尼遊玩；高先生就笑指，兩地樂園的元素差不多，但上海更加擠擁；所以未來還會選擇再來。高太則指，一家在昨天中午稍後時間入園，過程不用排隊較順利；但今天11點左右入園已有很多人。

高先生又透露，這次在樂園一玩便是兩天，並會在迪士尼酒店下榻一晚，之後再出市區。他續指，自己是在初二來港，一家人會留港4天，而扣除2天迪士尼行程後，明天最後一站便到維港欣賞兩岸景色。高先生又稱，連日來未有計算今次行程實際花費，不過已預計一家四口會花費約兩萬元人民幣，但跟杭州相比不算太高。

至於來自浙江、一行5人來港的蔣女士就指，昨天已與小孩到過海洋公園遊玩。她稱，今次來港主要目的是帶小朋友遊玩，也是首次因旅遊原因來港，所以目標是兩座主題樂園；她續指，只會預留明天到尖沙咀一帶購物，後天便會去澳門，並返回珠海。

蔣女士認為，香港的消費屬正常水平，暫時是「玩到那、算到那」花費上也主要是依據同行小朋友的吃、玩需求，「圖個開心」，因而沒有特別預算。

入園港人：「拜完年無咩好做」

內地旅客選擇今天到港入園之餘，也有港人認為要趁著放假，與家人到樂園走走。初四多放一天假的謝先生，就與一仔一女入園，他稱「喺屋企無咩好做，拜又拜完年。」加上大部分地方都去過，因而來到迪士尼。

他表示，新年期間，夫妻二人都要返工，故沒有選擇出遊外地；而太太今天亦需要上班，無法遷就時間，所以提出讓自己帶同仔女，3個人進園；自己也是第一次到迪士尼，女兒則有經常入園遊玩。