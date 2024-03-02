馮祥記清盤｜工會稱有二判被拖數逾6000萬　發展局：無未完成工程

有44年歷史、由馮祥創立的老牌承建商馮祥記周五（1日）突然宣布結業，勞工處高度關注事件。建造業總工會權益及投訴主任吳偉樑表示，昨日（1日）至少接20名工友求助。他稱不少二三判公司被拖數，其中與馮祥記合作超過30年的二判公司被拖6,000多萬元工程費，另有二判公司2012年的工程費拖欠至今，涉款60多萬元，又指疫情期間不少公司低價入標，其後因物料上漲致財政壓力，擔心今次事件引起骨牌效應。



發展局表示，馮祥記集團旗下的「祥記馮祥建築有限公司」，現時並沒有任何未完成的工務工程合約。



老牌承建商馮祥記日前突然宣布清盤，建造業總工會權益及投訴主任吳偉樑表示，工會感到十分愕然，「老牌公司都搞成咁」。他指昨日已即場協助20多名工友填表，向勞工處求助，今日陸續再收到不少工友、分判公司及供應商電話查詢，但暫未統計數字，待下周一（4日）勞工處工作日一併處理。

他說，有二、三判公司被拖欠工程費，其中有一間與馮祥記合作30年、負責紮鐵、釘板、石屎等工序的二判公司，年復年下來被拖欠超過6,000萬元巨額工程費。他又指另有一間二判公司，2012年完成雲石工程後，一直被拖欠餘下工程費，涉款60多萬元，「真係2012年追到清盤都未有」。

香港建造業總工會權益主任吳偉樑（盧翊銘攝）

工會料疫情前低價入標所致

吳偉樑指，相信疫情不少公司期間公司為搶生意，用低價入標，之後因管理不善或物料成本上漲等原因，造成財政壓力，最終導致清結業。他稱希望其他有財政壓力的公司可渡過難關，不希望會造成骨牌效應，同類事件再發生。

發展局回覆查詢指，馮祥記集團旗下的「祥記馮祥建築有限公司」屬《認可公共工程承建商名冊》內「建築」和「道路及渠務」類別的承建商，但該公司現時並沒有任何未完成的工務工程合約。

至於同一集團旗下的另外三間公司 ，即「馮祥記建築有限公司」、「逢利工程有限公司」和「Advance Inno Tech」，該局稱並非局方認可名冊內的承建商。