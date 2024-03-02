馮祥記清盤｜旗下公司拖$6萬MPF供款　孫玉菡：可透過破欠追欠薪

有44年歷史、由馮祥創立的老牌承建商馮祥記周五（1日）突然宣布結業，積金局今（2日）指，根據現時掌握情，馮祥記旗下有不同公司參與強積金，該些公司在去年個別月份及今年1月有拖欠供款情況，受影響的僱員大約10人，拖欠強積金供款額約6萬元。



勞工及福利局局長孫玉菡下午稱，馮祥記聘用約120人，勞工處及相關工會正為受影響工友提供協助，初步了解亦牽涉二判及三判情況，勞工處正接觸了解受影響工友人數，若有欠薪及拖欠遣散費情況，破欠基金可以處理。



馮祥記周五突然宣布結業，網上流傳的公司公告指，公司已經進入清盤程序，並已經任命臨時清盤人來接管公司。臨時清盤人將負責處理公司的資產、債務和其他相關事務。

直接聘用員工約120人

孫玉菡今表示，勞工處高度關注事件已第一時間採取行動，據當局了解，馮祥記直接聘用員工約120人，勞工處設有電話專線讓工友諮詢及求助，工友亦可就拖欠薪金、遣散費等問題尋求破欠基金協助。

該公司旗下有二、三判 孫玉菡：勞工處會全力提供協助

此外，勞工處已接觸工會，孫玉菡說該公司旗下有二、三判，當局會了解涉及工友數目，並會全力提供協助。孫玉菡稱，如有任何公司結業，僱員如有困難，都可尋求勞工處幫助，如涉及欠薪及遣散費的問題，破欠基金可提供保障。

勞工及福利局局長孫玉菡3月2日下午稱，馮祥記聘用約120人，勞工處及相關工會正為受影響工友提供協助。（資料圖片/廖雁雄攝）

積金局指馮祥記旗下公司拖欠約10人強積金供款

積金局今指，按現時掌握情況，馮祥記旗下有不同公司參與強積金，包括祥記馮祥建築有限公司、逢利工程有限公司及進科亞洲有限公司等，而該些公司就2023年個別月份及2024年1月有拖欠供款的情況，受影響僱員大約10人，拖欠金額約6萬元。

積金局稱，一旦該些公司確認已清盤，該局會代受影響僱員向清盤人提交債權證明，如日後成功追討欠款，相關款項會存入受影響僱員的強積金帳戶，而積金局已聯絡僱主跟進，以確保有關僱員的強積金權益不受損害。

積金局呼籲，若有員工懷疑僱主未有為他們安排參加強積金計劃，或出現拖欠強積金供款情況，應立即透過積金局熱線29180102或電郵(mpfa@mpfa.org.hk)聯絡，以便局方跟進並提供協助。