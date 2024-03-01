老牌建築公司馮祥記突然清盤　勞工處關注　已聯絡臨時清盤人跟進

有44年歷史、由馮祥創立的老牌承建商馮祥記今日（1日）突然宣布結業，勞工處表示，十分關注事件，已即時與臨時清盤人聯絡，跟進有關情況。如公司因清盤未能償還欠薪或其他僱傭款項，勞工處會協助僱員向破產欠薪保障基金申請特惠款項。



馮祥記今日突然宣布結業，公司網頁已經停止運作。網上流傳的公司公告指，「很遺憾地通知大家，由於資金週轉問題，公司已經進入清盤程序。這是一個極為困難和痛苦的決定，但我們不得不採取這一步驟以減低各方的損失。根據清盤程序的要求，我們宣布今天起正式遣散所有員工，同時我們已經任命了臨時清盤人來接管公司。臨時清盤人將負責處理公司的資產、債務和其他相關事務。」

勞工處表示，十分關注事件，已即時與臨時清盤人聯絡，跟進有關情況，呼籲受影響僱員盡快到就近的勞資關係科分區辦事處登記資料，如公司因清盤未能償還欠薪或其他僱傭款項，勞工處會協助僱員向破產欠薪保障基金申請特惠款項。

香港建造業總工會亦於社交平台表示，本地建築公司馮祥記今日突然宣佈破產，現公司進入清盤程序，如工友因公司破產而拖欠薪金，可致電香港建造業總工會向權益主任求助。