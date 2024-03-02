澳牛加價一成茶餐索價$58　港人稱會減食　旅客無所謂想一試名物

被網民稱為「光速餐」之稱的澳洲牛奶公司（澳牛）昨日（1日）起加價，茶餐由52元加到58元；而早餐及快餐則由43元加至48元，加幅逾一成。記者今日（2日）下午到澳牛門外觀察，發現仍吸引不少人排龍，人龍一度有20人。



有港人得知一個餐加至近60元後表示，日後會考慮「食少啲」。不過，有台灣旅客表示對加價表示無所謂，因為澳牛在當地的網上評價不錯，想試試這個香港名物。



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港人林小姐是澳牛的常客，她稱最喜歡澳牛的炒蛋和燉奶，「次次出親嚟佐敦都會食」，不過在知道澳牛加價後的茶餐，索價接近6字頭後，就認為太貴。她稱，綜觀餐廳環境、服務態度，以及食物等各因素，認為不值得，「60蚊一個茶餐唔抵」，又表示在加價後，「經開佐敦都未必一定會嚟食」。

林小姐在澳牛常客，在得知一個茶餐加至近60元後，認為「唔抵」，更表示以後「經開佐敦都未必一定會嚟食」。(梁祖兒攝）

本地粉絲：加價後仍較其他餐廳優勝

另一港人陳女士是澳牛多年粉絲，她稱一個月會大概食一次左右，她認為澳牛的炒蛋和奶茶都水準不錯，「久唔久都會嚟食」。她稱，在坐下後看見餐牌才知道澳牛已加價一成，不過就算加價後，澳牛的價格和食物水準的性價比，都較其他餐廳優勝。

台灣旅客稱翻桌率高 是香港特色

台灣旅客李先生和張小姐表示，在網上見到澳牛是來港必吃的餐廳之一，特別是澳牛的燉奶，他們表示一早已知澳牛「翻桌率」很高，但他們認為這些都是香港的特色之一，故即使在聽到加價後，仍覺得遠道而來要試試。

從韓國來港旅遊的金先生一家，亦是在網上社交平台，看見不少韓國人試食澳牛後都大讚，因此特意前來一試。他們事前並不知道澳牛已加價，但覺得加了也無所謂，因想在體驗香港特色食物，留下美好回憶。