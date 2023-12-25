聖誕節｜澳牛人龍散得快　旅客本地人都有　伙記：人多梗係密啲手

適逢節日，不少巿民選擇在外用餐慶祝，不難見到餐廳外遍布人龍。以「速度」見稱的澳洲牛奶公司（澳牛），今日（25日）下午可見人龍約20多名，夜晚亦見人流稍有增加，因為上菜速度快故排隊時間亦短，店內不乏旅客光顧。

店員表示，沒有在假期刻意增加人手，目測店內有十多名員工；有食客指，雖然點餐時比較趕急，但店員態度都非常好，今次是再度光顧。



食客來自韓國內地 仍以本地客最多

有巿民途經澳牛時都議論紛紛：「（點餐）好簡單，食完就嗱嗱聲走」、「呢間燉蛋好食」。記者親身排隊實測，下午4時42分開始排隊，4時45分已經可以入座，幾分鐘就清去一條人龍。當時隊伍前方有約十多位客人，本地人、內地人，甚至韓國人都有，一位來自廣州的旅客表示，每次來港都會到澳牛用餐，尤其喜歡點燉蛋。

澳牛店面每枱皆坐滿食客，需要搭枱。叫一份凍燉奶，店員已經即時送上，態度亦沒有因為多人而變差。同桌食客叫一份燉奶，兩碟火腿通粉及西煎雙蛋，指上餐速度很快，「一分鐘好似都唔使」，亦感「麵包好香」。

另有食客譚小姐與另外兩位朋友用餐後表示，並非首次光顧澳牛，今次三個人食茶餐合共花費百多元，雖然點餐時感覺會有些少趕急，但店員態度都非常好。

伙記：假期人多「係會密啲手」

澳牛店員陳先生指，「假期梗係忙啦，特別忙都係要做㗎！」並指樓面人手與平日差不多，並沒有因為假期而增加人手，不過「係會密啲手」，他沒有刻意留意客人來自何處。

被問到最受歡迎的食品是甚麼，他笑言自己「賣花讚花香」，指餐廳內所有餐點都非常熱門。

澳牛今日（25日）在Facebook表示假期照常營業。（Facebook圖片）

澳牛冬至放三日 聖誕如常營業

澳牛在2020年底第四波疫情肆虐時，老闆決定停業兩星期保障員工健康，被網民大讚是良心僱主。近日聖誕一連三日紅假，原來店方都有特別安排，提早於本月21至23日放假三天，好讓員工有冬至長假，今日還特別在Facebook發文表示聖誕假期照常營業。