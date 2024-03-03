世界肥胖日｜逾半港人體重「肥佬」　陳志雲曾重220磅求醫減肥

明日（4日）為世界肥胖日，香港肥胖醫學會引述衞生署數據指，目前多達55%盛年港人屬於過重或肥胖，當中男性肥胖問題尤為嚴重。擔任「世界肥胖日關懷大使」的商業電台首席智囊陳志雲，自爆體重最高峰甚至突破220磅大關，他直至人到中年才意識到必需減肥，下定決心求醫，從療師及減肥藥物的配合下，徹底糾正過往斷食後暴飲暴食的錯誤觀念，才恢復正常體重。



香港肥胖醫學會會長陸安欣指出，港人對肥胖症認知不足，在疫情後生活模式的改變，包括外賣文化、減少外出及體能運動，是肥胖人口劇增的原因。



肥胖於1997年被世界衛生組織列為一種慢性疾病，故每年3月4日被定為世界肥胖日，望增加公眾對肥胖症的認知及關注。香港肥胖醫學會今日（3日）舉行「世界肥胖日2024Z難水宣傳活動，呼籲大眾關注肥胖問題。香港太極青年慈善基金主席李暉師傅帶領全場嘉賓觀眾「太極進社區」，身體力行呼籲大眾多做運動「搣甩肥膏」。

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商業電台首席智囊、「世界肥胖日關懷大使」陳志雲在活動上分享減肥經歷。他表示，出生時已是12磅「巨嬰」，從小到大都是一個肥仔，體重最高峰甚至突破220磅大關；他直至人到中年才意識到肥胖不單單是外觀問題，更加反映出一個人的自我管理的能力，終於開始了減肥之路。

陳志雲表示，這些年來節食運動、168生酮飲食KETO斷食、中西成藥，幾乎什麼方法都試過，減掉過60磅，體重降至160磅，但轉頭體重又反彈上200磅，形容「多年來一直在肥與瘦之間反覆輪迴」。

陳志雲在半年前身體質量指數（BMI）又再突破30大關，終於下定決心求醫，在醫生、心理治療師、營養師、運動治療師及減肥藥物的配合下，徹底糾正過往斷食後暴飲暴食的錯誤觀念，以輕鬆心態來減掉肥肉，恢復正常體重。他以自身經歷提醒公眾，肥胖是疾病，千萬別畏疾忌醫，一定要向醫護人員尋求協助。

BMI值計算公式：體重(公斤) / 身高（米）2次方，BMI正常範圍為18.5至24

現年50歲的藝人車婉婉仍然維持「中年好身形」，不時在社交平台大曬身材。她指秘訣就是自律，建立定期運動、健康飲食的習慣，不用刻意減肥也能維持理想體重，呼籲大眾將健康習慣融入生活。

醫生提醒須循序漸進控制體重

香港肥胖學會主席吳文玉提醒，成功減肥的關鍵在於用對方法及尋求醫護人員協助，很多減肥人士可能都經歷過所謂的平台期減「脂」不下，又或成功後體重火速反彈，究其原因可能是遺傳及年輕時的不良習慣將體內脂肪定位推高，令身體將高脂肪量當成正常水平，因而在平台期減不下去，即使減完亦容易反彈至原來的體重。

她也指出，過度急進減肥一般難以持續，當恢復正常飲食體重會迅速回升，而且更容易引發暴飲暴食，因此必須循序漸進地將體重控制變成生活習慣的一部份，配合藥物及手術亦有助加快成效。但不論藥物或手術只屬輔助，最終還需徹底改變生活模式，令減肥效果得以維持。

香港肥佬遠多於肥妹 中年發福實為「呼脂肉出」

香港肥胖醫學會會長陸安欣引述衞生署數據指，現時多達55%港人屬於過重或肥胖，即每兩個香港成年人，便多於一個面對過重或肥胖問題，情況不容忽視。當中男性肥胖問題尤為嚴重，31%屬於I級肥胖（BMI指數25-29.5），9%屬於II級肥胖（BMI指數30），分別比肥胖女性為高。

她表示，不少男士或認為「中年發福」或有肚腩十分正常，卻忽視了「呼脂肉出」帶來的健康危機；又指港人對肥胖症認知不足，在疫情後生活模式的改變，包括外賣文化、減少外出及體能運動，是肥胖人口劇增的原因。

肥胖相關的疾病多達224種 幾乎涉及所有疾病

香港肥胖學會創會主席袁美欣最近發表的研究報告指出，與肥胖相關的疾病多達224種，當中幾乎涉及所有疾病專科。她表示，肥胖引起的慢性發炎會影響全身器官，過多脂肪亦會增加內臟壓力，加速受損甚至衰竭；同時肥胖會令免疫力受損、性荷爾蒙改變、腦部結構改變、皮質醇升高、增加尿酸。她指由心肝膽胰胃肺腎，到關節、皮膚、呼吸系統、生殖系統、情緒等各方面都受到脂肪牽連，然而大眾普遍低估肥胖的嚴重後果，以為無病無痛就可以置之不理，待併發症出現時往往已經百病纏身。

醫生：三高比例有增無減 必須盡快減肥

香港肥胖醫學會副會長周振中補充指，三高的比例有增無減。衞生署數據顯示，有三成港人患有高血壓、8.5%患有糖尿病、52%膽固醇過高；當中約四成至七成人事前未經診斷，反映大多數港人或輕視三高一肥的危害。

他表示，三高與肥胖息息相關又互相影響，肥胖症患者較一般更易出現三高，因此其併發症風險會大大增加。雖然三高一肥的患者未必會有任何不適，但不及時控制會對身體造成持續損害，甚至造成器官衰竭、危及性命，因此必須盡快將減肥提上日程，以減低患上其他疾病的機率。