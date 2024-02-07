肥胖是萬病之源?突破性肥胖症藥誕生！醫生解構治病成效 濫用後遺

在不少人眼中，肥胖只會影響外觀，事實上肥胖是萬病之源！香港糖尿病專科中心創始人及主席、內分泌及糖尿科專科周振中醫生就指：「肥胖症本身就係慢性疾病，會增加癌症、高血壓、糖尿病、代謝症候群、血脂異常、致命心血管疾病、脂肪肝、痛風、睡眠窒息症、胃酸倒流、膝關節炎、壓力性失禁、不舉及不育等疾病嘅風險，對社會造成沉重醫療負擔。」然而，數月前醫學界突破性減肥藥Semaglutide臨床試驗報告出爐，它能夠平均減重15%之餘，應用在其他有效治療的基礎上，更能額外降低嚴重心血管疾病如心臟病和中風的風險達20%！周醫生指：「這打破過往30年，沒有醫療證據直接證明減肥藥能減少死亡及肥胖相關疾病的困局，長遠更可幫助解決社會的醫療壓力，所以該減肥藥一推出就被全球各地瘋搶，美國及世界各國更已出現名人濫用的問題。」以下周醫生將解構何謂肥胖症、過往減肥藥的問題，以及最新減肥藥的發展！



香港糖尿病專科中心創始人及主席、內分泌及糖尿科專科周振中醫生

都市人飲食失衡成常態 港人超重肥胖普遍率6年升至55%*

肥胖除了是眾多心血管疾病、癌症成因，周醫生指連情緒病，如抑鬱及焦慮等，都與肥胖症有關！

根據香港肥胖醫學會2018的問卷調查數據，有44.2%受訪者認為肥胖並非疾病；另外有70.9%受訪者不知道世衛已定義肥胖為疾病，可見大多數港人面對「肥胖」，都沒有意識肥胖其實與自身健康有好大關係！周醫生就指肥胖其實指長期身體脂肪過多，當皮下健康脂肪不能儲存現代人攝取過量碳水化合物及糖份加上缺乏運動所引致剩餘熱量，腹腔、心、肝、胰臟等內臟的深層脂肪便增加，而內臟脂肪積聚過多會釋放一些荷爾蒙物質及發炎因子，會干擾我們的血糖及血脂代謝，破壞血管以及增加炎症機會，增加心臟病、二型糖尿病、高血壓、中風、乳癌或大腸癌等疾病的風險。

「從前肥胖被指是百病之源，但今天已被稱為萬病之源，大家要了解肥胖症與糖尿病、高血壓等一樣是長期慢性病，它會誘發更多身體疾病。香港首十類嚴重致命疾病如癌症、心臟病和腦血管病等，肥胖都是成因之一，不少報告指出擁有肥胖症的人患上新冠肺炎重症的風險亦更高，而肥胖相關的疾病，一直成為不同國家沉重的醫療開支。」然而，根據衛生署發布2020至2022年的人口健康調查報告顯示本港15至84歲人口當中，超重和肥胖率就高達54.6%，其中嚴重肥胖（BMI≥30）較上一份2014至15調查報告更由5.3%急升到6.9%，男士肥胖比率更在若20年間增加17.1%。周醫生指香港人肥胖比率上升多與生活習慣有關，「現代人飲食已經不止於充飢，飲食除了作為與家人朋友的消閒活動外，不少人會因為生活壓力暴飲暴食，更多的是因為網上充滿美食的資訊，大家都吃多了許多不必要的美食。」

而想初步判斷自己是否擁有肥胖症，其實可簡單計算身體質量指數（BMI），而根據世界衛生組織2000年亞太區體重指標指引，BMI指數屆乎23至24.9即屬過重，而BMI指數屆乎25至29.9即屬肥胖I級，BMI指數≥30即屬肥胖II級。周醫生指外表不會看到內臟脂肪過多，除了根據BMI指數去決定是否要作出治療外，大家都需要到家庭醫生或專科醫生求診，以了解自己身體更多，並接受治療。

控制飲食運動成效低 過往減肥藥研發因安全性問題困難重重

傳統的減肥方法例如注意飲食和恆常運動其實是保持健康身體的基本步，對大多數已患上肥胖症的人要減少過多脂肪的成效不大。

過往大家想起減肥，一定會聯想到節食、健康飲食及運動這些關鍵字，然而周醫生指對大多數已患上肥胖症的人來說，這些方法對減少剩餘脂肪的成效並不大，「這些健康的生活習慣是大家日常基本要做到的，加上需要長期減少食量及增加運動量，只要意志力稍有不足，就會容易放棄，所以肥胖症實際上與其他慢性疾病一樣很多時需要藥物幫助。」

可是一聽到「減肥藥」，大家少不免有負面的想法，因為過往不少新聞都有人因為亂服坊間的減肥藥而導致抑鬱、頭暈、嚴食等，周醫生指對比不少慢性病的藥物，研發一款「安全又有效」的減肥藥在過去30年的確有好大障礙，「減肥藥基本原理是要控制身體熱量的平衡，一方面消耗熱量，通過安全地增加新陳代謝率（俗稱消脂）、但這方面研發從來沒有成功，另一方面通過減少飢餓感及增加飽肚感來控制食量，但其實肥胖反映了我們身體上熱量的平衡，熱量的攝取是所有生物最基本的東西，身體會有保護機制抵銷減少進食及抗拒消耗過多的能量，這亦是過往減肥藥研發最大難處。所以我們可以看到過往減肥藥會出現增加心臟病風險、引發心肺問題、增加患癌等的副作用，不少減肥藥更因此被禁用。」

最新減肥藥Semaglutide擁降低心血管疾病藥效 全球各地搶購

周醫生指Semaglutide除了可減肥更可降低患上心血管等疾病的機會，可有效地減少香港的醫療負擔，相信醫管局將來亦會考慮採購該藥， 謹慎及嚴謹地用於治療嚴重肥胖症患者。

然而，直至上年11月Semaglutide歷經五年期1.76萬名具診斷心血管疾病、超重或肥胖且無糖尿病史成年人的大規模關鍵臨床試驗報告出爐，這一改過往減肥藥壞處，更能降低嚴重心血管疾病如心臟病和中風的風險達20%，周醫生興奮表示這個臨床試驗報告的數據是前所未有，「GLP-1受體促效劑Semaglutide數年前本來已是用於糖尿病患者有效的注射藥物，可刺激胰島素的分泌，壓抑升糖素，從而降低血糖水平，並減慢腸胃蠕動，同時能控制腦部負責食慾的神經元，減少飢餓感及增加飽肚感，於香港暫時只註冊為治療二型糖尿病的藥物，患者只需每週注射一次。而今次公布臨床試驗報告的Semaglutide在劑量上較治療二型糖尿病則有所增加，令其除了擁有降低心血管疾病藥效之外，更證明肥胖症患者可減重15%，雖然仍有機會出現嘔吐、便秘及腹瀉的副作用，但它是現存最有成效及副作用最少的減肥藥之一。」根據網上世界各地的新聞，美國及歐洲各地已經出現搶購的情況，而該藥廠的股價亦大升。

同時另一擁有相同藥效的糖尿兼減肥藥 Tirzepatide亦經已在歐美及日本註冊面世，周醫生估計香港醫管局亦會對引入減肥藥物作出討論，根據美國聯邦醫療保險和部分公司保險的資訊，不同機構亦重新評估減肥藥若有效改善患者整體健康狀況，減少心血管疾病及相關死亡率的機會，未來將掃除醫療保險報銷障礙，相信香港保險業界亦會作同樣評估。

全球已浮現水貨甚至走私、濫用後遺 香港消費者應理性聽取註冊醫生建議

然而由於Semaglutide減肥的成效相當顯著，合理推斷將會有不少沒有肥胖症，只追求「瘦」的人開始濫用，如不少沒有肥胖症的美國荷里活明星追求短時間內成功減肥，就開始出現副作用。周醫生指其實香港本身亦有不良美容業者以醫美為名推銷上一代的瘦身針 （Liraglutide），相信新一代更有成效的Semaglutide會出現水貨、走私，甚至假藥在市場推售。「大眾要明白Semaglutide的臨床研究效用是針對肥胖症患者，假如平常人去亂用，就有機會出現不同的副作用，同時水貨或走私的減肥藥藥效成疑，大家購買可能會浪費金錢又影響身體健康。所以大家緊記減肥前先要咨詢家庭醫生或專科醫生意見，並要獲得醫生處方才服用或注射藥物。

以上資料由周振中醫生提供。