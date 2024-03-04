觀音借庫2024｜紅磡觀音廟今晚開放可借10億　【附16廟宇安排】

政府財政緊絀，財政預算案不派錢也不派消費券，市民手頭沒往年寬鬆，不少善信會趁農曆正月廿六（6日）「觀音開庫」的日子，到不同廟宇借庫，祈求新一年事事順境、時運亨通。

全港16間廟宇可供善信於正日參拜借庫，有部份廟宇則提早至明日（5日）晚上11時（正月廿六子時）起進廟通宵參拜，開放時間至翌日（6日）下午，若然未能親身到場，也可透過網上借庫；借庫熱點的紅磡觀音廟，今年借庫利市金額由3,000萬至10億不等，銅鑼灣大坑蓮花宮及筲箕灣天后古廟借庫利市金額則由300萬至10億不等。



▼2023年2月15日 紅磡觀音廟踏入子時「觀音借庫」情況▼



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紅磡觀音廟周二下午提早關門準備 佛光街遊樂場供排隊

現時提供借庫的16間廟中，有12間由華人廟宇委員會管理，其中紅磡觀音廟、大坑蓮花宮、筲箕灣天后古廟3間廟宇會有特別安排。過去善信最多的紅磡觀音廟也將一如上年，在明日（5日）提早於下午5時關門，安排參與借庫的善信到佛光街遊樂場輪候；另外兩間則在同日子時（晚上11時）通宵開放至翌日（6日）下午6時。

華人廟宇委員會就提醒，紅磡觀音廟及銅鑼灣大坑蓮花宮的點香區設於廟外，廟宇範圍內禁止燃點任何蠟燭及燃燒衣寶，善信也必須在指定點香區點香，至於借庫物品則由司祝售賣，每份50元，不設找贖。此外，以免造成阻塞，善信也不能在通道跪拜。

以往紅磡觀音廟更是不少信眾的借庫熱點。（資料圖片／陳永武攝）

除以上三間廟宇外，委員會轄下的筲箕灣譚公廟、黄泥涌北帝譚公廟及天后廟、香港仔天后古廟、灣仔玉虛宮（北帝廟）、茶果嶺天后廟、土瓜灣天后古廟、紅磡北帝古廟、深水埗三太子及北帝廟和深水埗天后廟亦會舉行觀音借庫活動，善信可選擇到以上的廟宇參神及借庫。

另外，華人廟宇委員會也在6間廟宇提供預約代客借庫服務，包括紅磡觀音廟、香港仔天后古廟、深水埗三太子及北帝廟、茶果嶺天后廟、土瓜灣天后古廟、灣仔玉虛宮（北帝廟），善信可到華人廟宇委員會查看資料，WhatsApp預約登記服務直至今日（4日）下午4時為止，詳情 看此 。

東華三院轄下廟宇禁自攜香燭 網上借庫周二正午前可登記

4間屬於東華三院管理的廟宇，包括上環列聖宮、旺角水月宮、油麻地社壇，以及慈雲山觀音佛堂，除了慈雲山觀音佛堂只於星期三（6日）早上8時至晚上5時開放之外，其他3間廟都會由周二（5日）晚上11時，開放至翌日晚上6時。

不過因應環境保護考慮，東華三院就提醒打算入內參拜的市民，切勿在活動時段內自攜香燭祭品進入以上4間廟宇，建議若真的需要香燭祭品，可在廟宇內選購。

每年農曆正月廿六是為觀音開庫，不少市民會到廟宇借庫，務求新一年事事順境、時運亨通。(資料圖片）

東華三院今年繼續舉辦全自助方式的網上「觀音開庫」，善信只需在至周二（5日）正午12時之前，進入東華三院廟宇及祭祀服務 網站 ，免費登記成為會員，就可在網站的「登記廟宇服務」，挑選心水廟宇進行網上借庫或代善信還庫服務。

已登記服務可在正月廿六子時（即5日晚上11時）起，於東華三院網站網上「摸庫」，並即時得知結果，全程可由善信親自進行；而開庫前進行「還庫」，則是網上登記，並由院方代行。領取福物的時間，則從3月10日至4月8日期間，可到所選廟宇中，憑確認電郵領取福物，或選擇平郵方式寄送收取。

16間觀音開庫的廟宇及開放時間：



1. 紅磡觀音廟（3月5日晚上11時至3月6日下午8時）

2.大坑蓮花宮（3月5日晚上11時至3月6日下午6時）

3.筲箕灣天后古廟（3月5日晚上11時至3月6日下午6時）

4.筲箕灣譚公廟（3月5日晚上11時至3月6日凌晨2時、上午8時至下午5時）

5.黄泥涌北帝譚公廟及天后廟（3月5日晚上11時至3月6日凌晨3時、上午8時30分至下午5時30分）

6.香港仔天后古廟（3月5日晚上11時至3月6日凌晨2時、上午8時至下午5時）

7.灣仔玉虛宮（北帝廟）（3月5日晚上11時至3月6日凌晨2時30分、上午8時至下午5時）

8.茶果嶺天后廟（3月5日晚上11時至3月6日凌晨2時、上午7時至下午7時）

9.土瓜灣天后古廟（3月5日晚上11時至3月6日凌晨3時、上午8時30分至下午5時30分10.紅磡北帝古廟（3月6日早上8時至下午5時30分）

11.深水埗三太子及北帝廟（3月6日上午7時至下午7時）

12.深水埗天后廟（3月5日晚上11時至3月6日凌晨2時、上午8時至下午5時）

13.上環列聖宮（3月5日晚上11時至3月6日下午6時）

14.油麻地社壇（3月5日晚上11時至3月6日下午6時）

15.旺角水月宮（3月5日晚上11時至3月6日下午7時）

16.慈雲山觀音佛堂（3月6日早上8時至下午5時）

