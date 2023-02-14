觀音借庫2023｜周三開庫紅磡觀音廟最多「借」10億　入廟須知一覽

周三（15日）11時踏入正月廿六子時，多間觀音廟恢復實體觀音借庫（觀音開庫），華人廟宇委員會轄下12間廟宇，部份通宵開放，包括最受善信歡迎的紅磡觀音廟。華廟會周二（14日）披露，紅磡觀音廟今年借庫利是金額由3,000萬至10億不等，至於其銅鑼灣大坑蓮花宮及筲箕灣天后古廟借庫利是金額則由300萬至10億不等。



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紅磡觀音廟周三提早下午5時關門準備

華人廟宇委員會公布轄下的紅磡觀音廟、銅鑼灣大坑蓮花宮及筲箕灣天后古廟於正月廿五至廿六日（即2023年2月15至16日）的開放時間將實施特別安排，方便公眾人士前往上述廟宇參神及借庫。其中過往數年一直人煙鼎盛的紅磡觀音廟周三提早於下午5時關門準備借庫活動，晚上11時通宵開放至星期四晚上8時正。

借庫期間不設化寶 紅磡觀音廟金額3000萬至10億不等

借庫利是金額由所屬廟宇的司祝自行釐定，紅磡觀音廟由3,000萬至10億不等。參與紅磡觀音廟觀音借庫的善信需前往佛光街遊樂場輪候，並依從在場警務人員的指示排隊。紅磡觀音廟借庫活動期間，不設化寶，善信需自行帶走寶燭。

2023年觀音開庫紅磡觀音廟輪候路線。（華人廟宇委員會提供）

大坑蓮花宮及筲箕灣天后古廟借庫金額3百萬至10億不等

至於銅鑼灣大坑蓮花宮及筲箕灣天后古廟 ，同樣於周三晚上11時起通宵開放，星期四下午6時正關閉，借庫金額由3百萬至10億不等。

所有入廟善信必須佩戴口罩 只可攜帶3枝細香

華人廟宇委員會提醒，紅磡觀音廟及銅鑼灣大坑蓮花宮的點香區設於廟外，參拜善信必須在廟外指定的點香區內點香。廟宇範圍內禁止燃點任何蠟燭及燃燒寶帛。所有進入廟宇的善信必須佩戴口罩，每位入廟宇的善信只可攜帶3枝細香，每枝細香直徑不可大於0.8厘米，長度不可超過50厘米，又呼籲善信勿在廟內通道跪拜，以免造成阻塞。

以往紅磡觀音廟更是不少信眾的借庫熱點。（資料圖片／陳永武攝）

由司祝售賣的借庫物品每份港幣50元正，不設找贖，有意購買的善信需將費用直接交予司祝的員工。

除以上三間廟宇外，委員會轄下的筲箕灣譚公廟、黄泥涌北帝譚公廟及天后廟、香港仔天后古廟、灣仔玉虛宮（北帝廟）、茶果嶺天后廟、土瓜灣天后古廟、紅磡北帝古廟、深水埗三太子及北帝廟和深水埗天后廟亦會舉行觀音借庫活動，善信可選擇到以上的廟宇參神及借庫。