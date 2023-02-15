觀音借庫｜逾200人觀音廟外排隊　廟外紮營3日善信獲得3.8億利市

今天（15日）晚上子時（11時）踏入農曆正月廿六，是觀音開庫供善信「借貸」。最受善信歡迎的紅磡觀音廟，今年恢復實體觀音開庫，吸引不少人晚上前來排隊等開庫，祈求財運亨通。觀音廟開放之前兩小時，已有至少200人排隊。

有泰國旅客專程來港向觀音借庫，並指紅磡觀音廟歷史悠久，故特意來朝聖，期望可取得好運；亦有市民已是第三年借庫，稱借庫後運程的確有好轉。



▼2月15日 紅磡觀音廟觀音借庫▼



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善信買「觀音衣」寫上自己名字

受新冠肺炎疫情影響，不少觀音廟往年改為線上開庫。隨着社會逐步復常，市民今年可以親身取利是向觀音借庫。紅磡觀音廟今晚11時開庫，晚上9時已有約200人在佛光街球場輪候，準備時辰一到就進入借庫，祈求新年順景財運亨通。警方圍封閉附近機利士南路行車段，予已取籌人士輪候。

觀音廟對面有一列香燭店售賣觀音衣、招財寶牒、壽金、元寶、香燭，為求好意頭，借庫物品標價38元、68元。市民前往排隊前，均先購買供庫物品，在觀音衣上寫上自己的名字和願望。

善信紮營3日有原因：許願開點心舖夢想成真

踏入子時，善信爭相入點香區點香，然後高舉香燭入廟內參拜。取一號籌的麥先生是第十年向觀音借庫，他三天前已帶同帳篷在廟附近露營，今年取得3.8億利市。堅持多年的原因，皆因他曾向觀音許願希望能開點心舖，之後夢想成真，故之後亦養成每年還願及向觀音借庫的習慣。

善信：向觀音借庫後「成年運程會好啲」

龍小姐今年是第三年借庫，去年透過線上代借，坦言過去向觀音借庫後「成年運程會好啲」、「啲錢會多啲，之前我哋係做生意，嗰年生意有好啲。」被問及想借幾多，她立即回答「梗係愈多愈好」，「借得多，咁咪覺得過年運氣好啲！」

陳小姐花費了200元購買借庫物品，本身從事銷售的她在同事推薦下，已是第三年觀音借庫，並指往年借庫後工作上多了更多客戶，希望借得幾多得幾多，「唔知係心理作用定點，但係覺得自己工作係順利咗。」

泰國旅客：觀音借庫習俗在泰國很出名

泰國旅客Methikha與姐姐和女兒，四個人特意從泰國來港帶同鮮花向觀音借庫，她們今天下午3時已前來取籌，又指觀音借庫習俗在泰國亦很出名，早前已聽聞紅磡觀音廟的歷史，今次特意來參拜，期望可得好運。她們來港四天，亦會去黃大仙祠及車公廟參拜。

▼2020年2月18日 紅磡觀音廟觀音借庫▼



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婆婆跌倒後死過翻生 信觀音庇佑

觀音借庫不一定求財，亦可求觀音保佑，頭排的黃婆婆今晨7時已排隊輪候，等候4.5小時方能成功取籌籌，晚上6時再回來排隊。黃婆婆堅持向觀音借庫40多年，只自己姑奶跌倒後本來命縣一線，結果昏迷一個多月後醒來，認為是觀音庇佑的奇蹟，「唔係講錢，講身體健康」，「觀音娘娘庇佑後我哋平平安安，咁就可以了。」