女子肺栓塞亡死因　母到院得知救治無果　與女閒聊不敢告知已沒救

患有多囊卵巢症的女子因氣喘到北區醫院求醫，留院數天後准出院，但在院內藥房等候期間又再因氣喘和頭暈，並即再入院，她之後有稱覺胸口痛，再留院時情況一度好轉，其後突急轉直下，檢查發現其右心房有血塊，肺部的動脈梗塞，最終不治。死因庭今（4日）就其死因作研訊，死者母親指，女兒再度入院並留醫數天後，她接到院方電話指其女兒有肺栓塞，她即趕往醫院，當時有男醫生對她說，已替其女兒急救但「無辦法」。母親憶述當時女兒仍清醒，她便與和女兒聊天，惟：「唔敢講佢就嚟死。」女兒稍後便告不治。



死者李凱盈（終年27歲，下稱：李）的母親麥燕冰供稱，李生前任自由工作者，曾任補習導師等。她去世前2、3年被診斷患有多囊卵巢症，經期不準。此外，她於2020年10月時因氣喘，向私家醫生求診。母親透露，李於2020年11月初有經血過多的問題。

出院時再氣喘入院

同年11月7日，李因發燒、氣喘，前往北區醫院急症室，當時沒有發燒，但血壓高，防方擔心李感染流感，安排她入住病房。當時李被診斷有貧血，院方替她打鐵針，當時她仍有氣喘。同月10日，李獲准出院，惟她在醫院藥房等候時致電母親，稱她感到氣喘和頭暈，母親遂陪她再到急症室，院方再安排她入院。

再留院時曾稱胸口痛

除了氣喘，李在同月11日稱胸口痛，獲安排照X光，至同月12日，院方指若李情況好轉便可出院。惟至晚上10時，院方致電李的母親，指李有肺栓塞，情況危急，需轉送深切治療部。

與女聊天不敢提已沒救

母即趕到醫院，有男醫生於凌晨時分告知母，已替女兒急救，但「無辦法」，李的血壓愈來愈低，心肺有血塊，已用上大量溶血劑。母親指當時女兒仍清醒，並捉著母親的手，母親便和她聊天，惟：「唔敢講佢就嚟死。」李最終在13日凌晨近4時宣告不治。

案件編號：CCDI-1123/2021