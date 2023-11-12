5旬男慢跑1公里狂喘！確診急性肺栓塞　竟因服用睪固酮保健品而起

一名50歲男子平時每天跑六公里運動，然而近期僅跑一公里就相當喘。隨後前往就診洽詢醫生，同時提到自己會補充保養品健身，醫生照X光驚覺男子「多處血管被塞住」，立刻將他送急診，經檢查後男子確診「急性肺栓塞」。



台灣北市聯醫陽明院區胸腔科主診醫生蘇一峰日前在Facebook分享，有位50歲的男性患者近期到門診，坦言自己平常每天跑六公里，最近卻跑一公里就會特別喘。而後，蘇醫生進一步詢問病史，發現男子近期有「補充睪固酮」健身強壯，而後醫生替他照X光發現不對勁，立刻安排男子轉急診處理，大喊「塞住了」。

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蘇醫生解答，這位男子是「急性肺栓塞」，其中肺部有一大堆血管的分支都被塞住了。此外，五個肺葉中，竟有「四個肺葉血管塞住」，包括：左上葉、左下葉、右中葉及右下葉，醫生坦言還好男子沒有中風。另男子稱「用藥之後才開始喘起來」，蘇一峰醫生提醒，若補充額外的睪固酮，其實會增加「血栓的風險」。

根據TVBS《健康2.0》曾報道，台灣衛生福利部桃園醫院胸腔外科醫生張懷陸表示，肺栓塞為肺部血管被固體、液體或空氣所形成的栓子阻塞，導致肺動脈的血流受阻、無法完成氣體交換的生理功能，進而造成「低血氧」。 醫生指出，患者可能出現：呼吸困難、胸痛、暈厥等症狀，嚴重恐會休克。

其中罹患此病的高危險因子包括：肥胖、抽煙、高膽固醇、心血管疾病、術後臥床、長途旅行、懷孕等。台灣桃園醫院護理師楊采宜也建議，這類高危險群可從改變生活習慣下手，包括：戒煙、適當運動、體重控制，飲食可多吃蔬果、少吃油炸膽固醇食物，避免喝酒、多喝水。

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【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】

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