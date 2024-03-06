西九法院走犯｜兩犯掉包　警員數度檢查未發現　囚24及30月

西九龍裁判法院去年發生「掉包」走犯事件，一名涉毒品案被告，與涉襲擊案被告羈留倉相遇，涉毒品案被告之後出示襲擊案被告的保釋文件離開，兩名警員曾核對身份證明文件上的照片，均認為相似並放行。約20分鐘後有警員見應獲保釋的襲擊案被告仍在羈留倉，事件才被揭發。涉毒品案的被告期後被捕，並稱想出外搜集其案件的證據。兩人今(6日)在區域法院認罪，法官指他們目無法紀，最終判一度獲「保釋」涉毒品案被告監禁2年半，涉襲擊案被告則被判監2年。



兩被告高度及身形相似

兩名被告：陳樹華（38歲，廚師，涉毒品案）及林景浩（26歲，酒吧侍應，涉襲擊案）。記者今天在庭上所見，兩名被告身形及高度相似。林當時正申請身份證，故當時只持有一份由入境處發出，附有林照片的文件作為其身份證明文件。

兩人同承認妨礙司法公正罪。林另承認一項將文件轉讓給他人罪，陳則承認合法羈押下逃走及使用屬於他人的文件兩罪。陳被判囚2年半，林被判囚2年。

兩名被告：陳樹華及林景浩在西九龍法院應訊時「掉包」，二人今認妨礙司法公正，分別判囚30及24個月。

兩人上庭後在同一羈留倉等候

案情指，陳案發時被控販毒罪，林則被控襲擊致造成身體傷害罪，同於去年4月10日到西九龍法院出庭。法庭命令陳還押監房看管，另批准林保釋。兩人出庭後，在大樓的男子警察羈留倉等候。

警員叫林名 陳冒認是林

於同日中午12時56分，高級警員52067叫林的姓名，陳則冒認是林，並展示林獲發的保釋文件。該警員並檢查其身份識別手帶，發現手帶完整。

兩警曾比對身份證收據相片認為外貌相似

陳其後被帶到接待室，並向另一名高級警員52498聲稱自己是林。該高級警員檢查手帶和保釋文件後，指示文書助理把個人財物退還給陳，再剪開陳的手帶。兩人又把陳的樣貌，比對林的申請身份證收據上相片，發現相似。

高級警員34399其後完成餘下的手續，同樣把陳的樣貌，比對申請身份證收據上相片，而陳最終獲保釋離開。

警員見林仍在羈留倉揭發

惟警員於中午1時17分，發現林應該早已獲保釋外出，但身處羈留倉。偵緝警員接手調查，林指自己的身份證文件已交給同倉犯人。

陳被捕稱想找販毒案證據才掉包

於同月13日，陳在油麻地南京街與新填地街交界被警員截停。陳出示林的申請身份證收據，其後被捕，並稱想就所涉毒品案搜集證據，才從羈押逃脫。

林稱沒有收到2萬元報酬

他其後在錄影會面稱，案發時和林商議後，對方同意交換手帶，以調換身份。而陳著林，其後致電一個電話號碼，以收取2萬元報酬。林則指，自己未有致電該電話號碼，也沒有收到2萬元報酬。

林求情稱怕拒絕陳會遭報復

法官判刑時透露，陳有7項案底，林則因襲擊罪被判囚6星期。法官引述辯方求情指，陳因焦急尋找涉及其毒品案的閉路電視片段，以證明他沒有干犯販毒罪，因此才犯上本案。林則獲告知陳有黑社會背景，若拒絕協助對方，恐遭報復。他當時正申請身份證，向陳提供自己的申請收據，屬協助角色。

官指案件涉金錢利益輸送

法官續指，兩名被告共同犯案，當中涉及金錢利益輸送，陳答應支付兩萬元，而林未有收到該報酬。法官指，二人參與非法腐敗的行為。陳本身涉及販毒罪，若非其後遭警員裁查，他便可逃之夭夭。被告指兩名被告目無法紀，嚴重妨礙司法公正。最終就涉及3罪的陳樹華，判囚30個月：另就涉及兩罪的林景浩，判囚24個月。

案件編號：DCCC 612/2023