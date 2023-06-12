涉西九走犯案男子　認感情問題毆打女友　官稱程度不輕判囚6周

西九龍裁判法院「掉包」走犯案，24歲無業男涉嫌企圖收酬與一名遭還押的販毒案被告交換身份，以讓對方冒認他後外出逃逸。該男子原涉襲擊女友而被控，他早前就傷人案認罪，案件今（12日）在西九龍法院判刑。裁判官指，被告在事件中使用的暴力程度不算輕微，被告當時主要襲擊事主上半身，尤其頭部導致瘀腫，幸好沒有造成更嚴重傷勢，監禁式刑罰無可避免，判被告入獄6星期。



因感情問題毆打女友頭肩

被告林景浩（24歲），報稱無業。他在傷人案中，承認於4月9日在旺角福全街富邦大廈一單位內，襲擊一名葉姓女子。被告與葉為情侶關係。案情指，案發時二人因感情問題發生爭執，期間被告出拳毆打女友，令她的頭、肩受傷。被告警誡下承認一時衝動犯案。

被告林景浩在西九龍法院承認毆打女友被判囚6星期。(資料圖片）

不再在酒吧工作以遠離酒精及毒品

辯方今指，被告與女友感情不好，有了吸毒及菸酒的習慣，他現與女友重新聯繫，並同意與她一同照顧一歲多的孩子，女友亦承諾會帶被告接受輔導，以助改善關係。雖然被告對將來未有詳細計劃，但已決定離開酒吧工作，遠離酒精和毒品的引誘，並打算日後從事裝修工作。

調包案下周再訊

至於林另涉的「掉包」走犯案，他與男子陳樹華同被控誤導警務人員，該案已排期於6月21日(下周三)再訊，以待控方準備轉介至區域法院的文件。

案件編號：WKCC1492/2023