公屋輪候時間｜去年第4季回升至5.8年　房委會：產量低、精進停工

房委會公布，2023年第四季獲編配公屋單位的一般申請數目約為5,800宗，較上一次公佈的約3,500宗還要高出約66%，但同季的平均輪候時間反而上升了0.2年至5.8年，當中長者一人申請者的平均輪候時間亦上升0.1至4年。



房委會解釋，平均輪候時間上升，主要是由於2023年是近年公屋產量最低的一年。另外，由於承建商精進於2022年9月涉及一宗致命工業意外，以致相關公屋工程項目需要停止地盤天秤的運作並進行檢測。



公屋最新輪候時間為5.8年。（資料圖片）

房委會指，2023年獲安置的13,700宗一般申請中，只有約800個涉及新單位，其餘12,900個均為翻新公屋單位。翻新單位大多位於市區或擴展市區，相關申請者的輪候時間一般較長，當他們獲編配入住後，較長的輪候時間便會反映在最新的平均輪候時間中，因而令隨後數季的平均輪候時間上升。

精進因工業意外被停工

此外，由於「精進建築有限公司」於2022年9月涉及一宗致命工業意外，以致相關公屋工程項目需要全面停止地盤天秤的運作進行檢測，引致有關工程出現延誤。當中，位於擴展市區的麗瑤邨（819個單位）的入伙日期由原來預計的2023年第三季延至第四季，相關延誤進一步增長獲安置一般申請者的輪候時間，進而推高整體公屋平均輪候時間。

另一方面，按原本預計完工日期，位於新界的富蝶邨（6,776個單位）本應可在2023年第四季入伙。然而，受工程延誤所影響，富蝶邨在2024年第一季才開始第一批的入伙。有關延誤令這些新界區申請者相對較短的輪候時間，未能反映在今季的平均輪候時間中。

整體公屋供應料增加

隨着2024/25年度在屯門、東涌及新界北，以及在2025/26年度在觀塘、古洞北、粉嶺北及上水等地區均有不少新公屋供應，加上30,000個簡約公屋單位於2025年初開始陸續落成，整體公營房屋供應會持續顯著增加。

當局稱有信心公屋綜合輪候時間在2026/27年度回落到4.5年。（資料圖片）

六年封頂目標不變

公屋平均輪候時間六年封頂目標不變，當局稱有信心公屋綜合輪候時間在2026/27年度回落到4.5年。在此過渡期間，政府會繼續大力推動過渡性房屋發展，為有需要的人士（包括公屋輪候冊上的人士）提供短期居所。

在2023年12月底，約有129,400宗一般公屋申請，以及約92,300宗配額及計分制下的非長者一人申請。在2023年第四季獲編配入住公屋的一般申請約5,800宗，當中獲編配的長者一人申請約1,300宗。另外，同一季度獲編配的配額及計分制下的非長者一人申請約為180宗。