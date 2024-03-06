世界海關犬隻訓練中心在港開幕　何珮珊：可與國際交流經驗

海關去年與世界海關組織簽署備忘錄，正式讓位於港珠澳大橋的海關搜查犬課基地，成為世界海關組織地區犬隻訓練中心，開幕典禮則在今日（6日）舉行，政務司司長陳國基、海關關長何珮珊均有出席。

海關關長何珮珊受訪時稱，成為地區犬隻訓練中心別具意義，意味即日起，中心可為世界各地、尤其亞太地區需要搜查犬的地方提供訓練，並為提升搜查犬隻訓練質素、現代化工作交流經驗。目前中心已有8隻港產的初生幼犬陸續開始受訓，未來再視部門需求，安排牠們擔任不同種類的搜查犬。



何珮珊透露，海關將於今年7月擔任世界海關副主席，而現時全球有21個地區犬隻訓練中心，今次可以確立中心地位，是再次向世界展現海關潛能的其中一步；日後會打算與海關組織的成員國團練，從各自搜查犬隊的發展、訓練需要，制訂、提供適切訓練。

她又強調，執法方面，「唔係香港做得好就夠」現時更要面對整個亞太區的挑戰，因而需要前線同事強化偵測能力；會進一步改善訓練程序，提升中心水準，從搜查犬培訓、現代化上做得更好。

何珮珊：香港訓練犬種多元化 全球首引智能管理搜查犬具優勢

何珮珊表示，香港訓練搜查犬的優勢，在於有系統且多元化，因為自1975年起引入搜查犬以來，香港已有5類搜查犬，包括毒品、爆炸品、鈔票、槍械以及煙草類別。

她續指，中心現時已訓練了28隻幼犬成為搜查犬隊一份子；而現時搜查犬隊亦是全球首個地區採用智能頸圈，用於實時監測犬隻的身體狀況，讓領犬員知道犬隻身體狀況並即時跟進。

她又表示，運用智能管理平台，也可將犬隻醫療記錄、血統、訓練等資料分析，並作更有效管理；現時亦有與城大合作，與專家團隊分享數據，期望日後進一步提升工作成效，甚至再揀選優秀犬隻繁殖。

目前中心已有8隻港產的初生幼犬陸續開始受訓（圖為其中3隻）牠們誕自同一胎，雙親則是海關的煙草搜查犬Effie與消防搜救犬Twix。（郭梓謙攝）

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曾助土耳其地震災後工作 消防搜救犬Twix後代再為港服務

海關搜索犬課督察黃浩倫指，8隻幼犬均是純種史賓格犬（Springer Spanielm），牠們上年11月出生；而雙親則是海關的煙草搜查犬Effie與消防搜救犬Twix，其中爸爸Twix更曾經參與上年土耳其地震的國際搜救工作，以及安達臣道地盤塌天秤事故，可謂戰績彪炳。

黃浩倫透露，中心至今已繁殖過4次幼犬，並讓牠們經訓練後投入服務；而每次繁殖犬隻都會根據體格、嗅查能力、有無遺傳病等因素作考慮，父母都是經過嚴選配搭。

另一位搜查犬課督察曾偉俊表示，幼犬出生後，會採取「先管後教」的方式，讓牠們在中心接受社交、嗅覺、體能等簡單訓練；而中心的設施，也根據牠們日後的訓練內容設計，令幼犬可慢慢熟習適應搜查工作。

直至9個月大到1歲大，這批幼犬則會正式接受為期10週的搜查訓練，包括辦認違禁品、甚至適應各類交通工具與行動環境，最後再根據牠們對不同違禁品的適性，再編配成為毒品搜查犬、爆炸品搜查犬、鈔票搜查犬、槍械搜查犬及煙草搜查犬等5類工作。