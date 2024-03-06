跨境生過關中史書遭內地海關撕毀　教局稱知道：地圖未符國家要求

網上有社交平台專頁指收到教師報料，有北區跨境生於近日過關時，疑遭內地海關截查，搜出香港出版的中史教科書後，撕毀其中印有中國地圖的一頁，原因是「釣魚島」寫成「釣魚台」，亦無顯示南海「十段線」。翻查資料，該書於2020年通過評審並列於教育局2023/24學年的適用書目表，局方亦評價「引用資料及數據大致適切和準確」。



教育局回覆查詢指，獲悉事件後已即時與相關學校聯絡，了解事件並提供適切支援。局方續指，課本刊載的內地地圖部分內容，與國家的自然資源部於2023年最新發佈的中國標準地圖顯示的資料「有不一致的地方」。局方指，由於課本在數年前出版，當中的地圖資料未能完全配合國家對教學地圖的最新要求，局方會盡快通知出版社更新，亦會通知其他出版社檢視已出版的課本。如有發現地圖資料滯後，必須作出適切跟進。



網上有社交平台專頁指收到教師報料，有北區跨境生於近日過關時，疑遭內地海關截查，搜出香港出版的中史教科書後，撕毀其中印有中國地圖的一頁。（資料圖片）

撕書疑因中史書載列地圖未列十段線、稱釣魚島為釣魚台

網上社交平台專頁「教育刺針」發帖文指收到教師報料，稱昨日北區某中二級跨境生過關時，遭內地海關截查，搜出一本由現代教育研究社出版的中史教科書，書名為《現代智趣中國歷史(第二冊)》。

帖文指，該書被關員撕去其中一頁，原因是所印製的內地地圖涉違反內地法律要求，例如將「釣魚島」寫成「釣魚台」，以及沒有顯示南海「十段線」。平台又表示，從另一個消息來源得知，自上星期起，文錦渡海關已開始出現相同情況，陸續有學生所持有的同一出版社教科書被撕去相同一頁。

香港海關不對事件置評；現代教育出版社暫未有回覆。教育局回覆查詢指，獲悉事件後已即時與相關學校聯絡，了解事件並提供適切支援。

根據教育局2023/24學年適用書目表，涉事的中史教科書《現代智趣中國歷史》所有初中系列均有列於適用書目表中。（資料圖片）

教科書2020年通過教育局審批 獲評配合課程要求

根據教育局2023/24學年適用書目表，涉事的中史教科書《現代智趣中國歷史》所有初中系列均有列於書目表中，由現代教育研究社出版，於2020年3月12日通過評審。

局方評語指，切合課程指引的宗旨及目標；內容有效配合課程的要求，並供獨立使用；引用資料及數據大致適切和準確；及概念清晰、正確而發展合理等。該教科書由國際關係學者趙雨樂擔任特約顧問，趙雨樂現為「團結香港」創立的香港地方志中心委員。

（資料圖片）

局方稱課本數年前出版 地圖與中國最新標準不一致

教育局指，課本當時所刊載的「現代中國全圖」及「中國地勢圖」部分內容，與國家的自然資源部於2023年發布最新版本的中國標準地圖顯示的資料「有不一致的地方」。

局方指，由於課本在數年前出版，當中的地圖資料未能完全配合國家對教學地圖的最新要求，教育局會盡快通知出版社更新，亦會通知其他出版社檢視已出版的課本。如有發現地圖資料滯後，必須作出適切跟進。如出版社有疑問，亦可聯絡教育局，以進一步廓清疑問。

教育局重申，教科書設有嚴謹的機制評審，並有清晰的編纂指引，說明出版社該如何編寫教科書，以配合香港學校課程的宗旨，為香港學生提供優質的學與教資源。局方續指，出版社在任何時間發現課本有紕漏、資料過時或有改進的空間，均有責任盡快更正或澄清。