跨境生中史書疑遭內地海關撕地圖　書本顧問：南海十段線非主內容

網上有專頁稱有北區跨境生近日過關時疑遭內地海關截查，搜出中史教科書後撕毀其中印有中國地圖的一頁，教育局確認涉事課本刊載的地圖，部份內容與國家自然資源部最新中國標準地圖資料「有不一致地方」。



該教科書特約顧問趙雨樂今（6日）在商台節目稱，南海「十段線」非該單元及相關地圖主體內容，加上書頁為A4大小，難顯示所有細節。趙雨樂稱尊重內地官方說法，惟有關教科書內容，香港當局應與內地要尋求共識，讓出版社跟隨。



本身是教育界人士的立法會議員鄧飛在同一節目表示，教科書中未有顯示南海「十段線」明顯不是標準地圖，認為教育局審批教科書標準要再嚴謹一些，又建議出版社可就內容作出補充更正並派發給學校。



網上有社交平台專頁指收到教師報料，有北區跨境生於近日過關時，疑遭內地海關截查，搜出香港出版的中史教科書後，撕毀其中印有中國地圖的一頁。（資料圖片）

涉事書本顧問趙雨樂：難鉅細無遺 概念式處理免理解混亂

教育局今指，現代教育研究社出版的中史教科書《現代智趣中國歷史(第二冊)》，課本當時所刊載的「現代中國全圖」及「中國地勢圖」部份內容，與國家的自然資源部於2023年發布最新版本的中國標準地圖顯示的資料「有不一致的地方」。

對於該書本未有標示南海「十段線」，該書本特約顧問、香港文博教育資源集團主席趙雨樂今早在商台表示，南海「十段線」並非主體內容，加上書頁面為A4大小，難以在有限空間顯示所有細節，未有顯示並不成問題。他續指，南海水路複雜，亦有不同島嶼，質疑「係咪要咁鉅細無遺，每一個地方都要咁樣去顯示？」他解釋，教科書以概念化方式處理，只要求學生認識主要概念，避免理解混亂。

他又稱，尊重內地就中國地圖的官方說法，但認為香港與內地要尋求共識，「一國兩制下我哋其實都容許係教育嘅過程，大家互相溝通，溝通最重要。」、「呢樣野唔得，咁邊樣得？」不過對於有中國海關抽查跨境生中史教科書說法，他感到疑惑，因學童一般背的書包很大，過關亦急忙趕著上學，認為應查清楚事件的來龍去脈。

根據教育局2023/24學年適用書目表，涉事的中史教科書《現代智趣中國歷史》所有初中系列均有列於適用書目表中。（資料圖片）

涉事地圖「釣魚島」 寫「釣魚台」 趙雨樂：屬習慣稱呼

涉事教科書已通過教育局評審，趙雨樂表示教科書由編著、專家審批及顧問把關，「唔得晨早就唔得啦」。他不否認有優化空間，又指釣魚台是很多人的習慣稱呼，因為屬於釣魚島列嶼的最主要地方，但嚴格而言，追溯到明代，「明代都唔係叫釣魚島、釣魚台，明代叫釣魚嶼添。」他認為出版社可以增加有關地圖的補充資料，又指中國製地圖具專業性，將來或可用中國全圖，南海全圖、釣魚台全圖，「最緊要唔好太煩，以免學生辛苦」。

（資料圖片）

鄧飛：未有南海十段線非標準地圖

就事件，教育界議員鄧飛在同一節目表示，教科書中未有表示南海「十段線」，明顯不是標準地圖，又提及每一年國家自然資源部均會出版一個標準地圖，顯示國家疆域，認為教育局審批教科書時，出版標準可以再嚴謹一些。他建議，出版社可作出補充更正並派發給學校，是最簡便做法。