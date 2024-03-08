禁毒領袖學院學員新西蘭交流　16歲女生火山行學扶持　盼助推禁毒

警務處毒品調查科2021 年成立「禁毒領袖學院」，至今培育200名青年禁毒領袖及成就80項禁毒活動。警務處毐品調查科情報組總督察張嘉榮表示， 禁毒領袖學院期望學員達至「背向祖國、面向世界」，每一屆都會挑選10個表現最優秀的學員參加交流團。



第二屆禁毒領袖學院學員上月前往新西蘭交流，學員羅凱桐和卓俊羲皆表示，認識到新西蘭和香港在禁毒方面的政策不同。卓俊羲提到，透過是次交流團令其明白毒品議題可套用在日常生活相關，每一個問題可以有不同切入點及解決方法，都有可取之處，無分對與錯。



去年涉毒品罪被捕青少年跌34%

張嘉榮表示，涉毒品案件而被警方拘捕的青少年人數在2019至2021年間大幅上升近3倍，情況令人憂慮，故警務處毒品調查科在社會各界支持下於2021 年成立「禁毒領袖學院」。

他提到，學院每一年會招收100個學員，包括20名大學生，及和80名來自20間本地中學的中四學生，並會配對導師。學院目前已成功培育200名青年禁毒領袖及成就 80 項禁毒活動，並將禁毒信息於兩年間推廣至超過五萬名青少年及公眾人士。他指出，2023年因為牽涉毒品罪被捕的青少年人數有297人，相對2022年跌152人，跌幅為34%，惟他表示警務處絕對不會自滿，會繼續努力執法、及禁毒宣傳教育的工作。

訪深圳禁毒設施 助學員「背向祖國、面向世界」

他又指，「禁毒領袖學院」著重讓學員了解認識祖國，會舉辦兩日一夜的內地交流團；第二屆學員則在去年八月的時候到訪深圳參觀當地禁毒設施、了解國家禁毒政策等。

他續指，除了想幫助學員認識祖國，亦期望學員具備國際視野，從而達至「背向祖國、面向世界」，故學院於第二屆舉辦兩日一夜的內地交流團，到訪深圳參觀當地禁毒設施、了解國家禁毒政策；而國際視野方面，每一屆都會挑選10個表現最優秀的學員參加交流團，第一屆的學員去新加坡，第二屆的學員則在上個月參加一個為期7日的新西蘭教育團。

新西蘭警察聯絡署警務領事警司馬浩明表示，香港警務處毒品調查科與新西蘭警隊多年來一直在禁毒方面緊密合作，以不同形式提高青少年對毒品禍害的意識，預防青少年濫用藥物，這些共同目標促使其在新西蘭合辦為期一周的交流活動。

交流團助學員多角度思考 活用技能至日常

有份參與新西蘭交流團的22歲大學學員卓俊羲表示，香港與新西蘭在應對毒品都有不同做法。他指，香港以嚴厲打擊達致一個預防、阻嚇性的效果，但在新西蘭則是施減害措施，在大型活動、派對、演唱會外設置檢測站予市民檢測。

就認識新西蘭禁毒政策後，令卓俊羲明白不同地方有不同角度，在毒品議題上都有不同的切入點及解決方法，他認為若應用於日常，如身邊有朋友是吸食毒品，則未必要以強硬方式勸止，反而可尋求專業人士的幫助。他又指，「每一個問題有好多解決方法，而每個解決方法都有佢嘅可取之處，絕對無分對與錯⋯⋯鼓勵我去多角度、多嘗試、多思考。」

16歲中學學員羅凱桐表示，旅程開首發現自己在溝通方面有改進的空間，或會因害羞、或語言障礙，惟她每次都珍惜與別人交流的機會，「就算聽唔明我都會微笑點頭、或者問返啲聽得明嘅同學。」她也提到，是次交流團與其他交易所團不同的地方，除了會學到禁毒相關的專業知識外，就其社交能力和領導能力方面都有很大的提升。

被問到最深刻的回憶，她就指是旅程中的火山行。除了風景非常吸引，整個過程中團隊都很互幫互助，「見到碎石會向後面提醒⋯⋯當我已經喘哂氣個陣時，大家都會扶住我，同我講加油。」令彼此堅持走下走。她認為可以將這精神放在校園的團隊合作，以至以一個普通中學生，或者是市民的身份去幫助社會進行禁毒的工作。

馬浩明表示，是次交流團見學員的自信心有明顯增強，學員向新西蘭警隊及社區領袖發表演講時，形容學員表現專業、充滿自信，且內容豐富、準備充足。

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學院暫無意擴大招收名額

張嘉榮指，就新西蘭與香港對禁毒有不同做法，他表示「第一次聽到呢個分享，我哋都覺得有啲驚訝⋯⋯對我哋有少少衝擊。」不過他認為，不論此做法是否適合香港，都可啟發他們在解決同一個問題時，都可能有很多其他方法。

他也提到，學院成效雖很好，但礙於資源有限，暫不會擴大招收學員的名額。他亦透露，第三屆將改進訓練內容，例如今年新增剪片，或者如何利用科技、利用APP去推廣禁毒的訊息，更貼近年輕人喜好。