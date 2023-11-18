禁毒展無人機夜飛維港　蕭澤頤指有國家將個別毒品合法輕視後果

警務處毒品調查科今日及明日（18日及19日）一連兩日於西九文化區舉辦大型禁毒展覽「Love Our Life - LOL Party 2023」。警務處處長蕭澤頤在開幕禮致辭時表示，毒品對社會禍害不容置疑，摧毀年輕人的未來和家庭。蕭澤頤又指，有部份國家將個別毒品合法化的政策，令市民特別是青少年對毒品警戒心大大降低，輕視毒品帶來嚴重後果。



▼11月18日 毒品調查科禁毒季Love Our Live - LOL Party 2023禁毒展無人機表演▼



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禁毒吉祥物與市民打卡

禁毒展覽「Love Our Life - LOL Party 2023」除了有禁毒吉祥物「咪仔」聯同好友「唔食DUCK」和「鬼鼠鼠」在場內打卡點與市民拍照外，今晚更在維港上空舉行禁毒主題無人機表演。

警務處處長蕭澤頤11月18日表示，今年首三季青少年干犯與毒品有關罪行數字按年下降，約有130名21歲以下青少年因干犯嚴重毒品罪行被捕，是10年新低。（黃浩謙攝）

蕭澤頤指青少年干犯嚴重毒品罪行被捕人數是10年新低

蕭澤頤在開幕禮致辭時表示，今年首三季青少年干犯與毒品有關罪行數字按年下降，約有130名21歲以下青少年因干犯嚴重毒品罪行被捕，是10年新低，反映過去一年禁毒宣傳教育成效顯著。

蕭澤頤又指，毒品對社會禍害是不容置疑，不單對身體造成不可逆轉傷害，更摧毀年輕人未來和家庭。蕭澤頤指出有部份國家將個別毒品合法化的政策，令市民特別是青少年對毒品的警戒心大大降低，輕視毒品帶來的嚴重後果，因此警方在執法的同時，亦聚焦禁毒宣傳教育，積極走進社區和校園推廣禁毒信息。

▼11月18日 Love Our Live - LOL Party 2023禁毒展覽▼



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警方指，今次是警方自去年來第二次舉辦「Love Our Life - LOL Party」禁毒展覽，亦是毒品調查科九至十一月禁毒季重點活動。毒品調查科於二零二一年成立「禁毒領袖學院」，每年培育100名學生成為優秀的青年禁毒領袖，推動青少年自行策劃校園禁毒宣傳計劃，並於校園及社區積極宣揚禁毒訊息。