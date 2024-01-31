青少年網上販毒堪憂　Ian夥羅淑佩當禁毒大使點睇？鄧炳強沒拒絕

青少年涉及毒品案件有所下降，保安局局長鄧炳強今日（31日）表示，去年被捕青年有323人，較十年前有所減少，不過，網上販毒近年成趨勢，鄧炳強指，執法部門會派網上卧底引蛇出洞，在交收現場一網成擒。



立法會議員何敬康獻計，邀請人氣男團MIRROR的Ian陳卓賢，與「Hellosss」（陳卓賢粉絲專稱）房屋署署長羅淑佩合作，藉以向年輕人宣傳禁毒。鄧炳強稱，當局會繼續採用青年更為接受的方式宣傳，「我哋都有吉祥物，叫冬冬，希希㗎，但可能呢兩個就無MIRROR咁出名啦，無咁多人識啦。」



保安局局長鄧炳強。（廖雁雄攝）

涉販毒被捕青少年比例下跌

鄧炳強出席立法會會議回覆民建聯立法會議員郭玲麗口頭質詢時指出，在過去10年被呈吸毒的21歲以下青少年由2014年829人，下降至2023年659人，同期被捕青年由632人減至323人，佔整體販毒被捕人數13%回落至9%，去年被捕青年中，半數涉及製毒販毒，其餘涉管有或吸食毒品。

網上販賣毒品成潛在隱憂 鄧炳強稱會派網上卧底引蛇出洞

鄧炳強指出，雖然數字穩定，但留意到潛在隱憂，網上販賣毒品成為趨勢，他指執法部門會在網上巡邏，獲取情報，甚至可以派網上卧底引蛇出洞，在交收現場作出拘捕。當局亦會聯絡社交平台營運者，當出現毒品錯誤訊息會要求移除。

MIRROR成員Ian陳卓賢。(資料圖片鄧穎琪攝)

何敬康建議透過人氣偶像宣傳禁毒 如MIRROR

立法會議員何敬康建議，政府何透過人氣偶像向青少年宣傳禁毒，他舉例邀請人氣男團MIRROR，尤其可以安排Ian陳卓賢與作為歌迷「Hellosss」的房屋署署長羅淑佩破天荒合作宣傳。

鄧炳強稱會採用年輕人較為接受方案：我哋都有吉祥物但可能無MIRROR咁出名

鄧炳強回應時稱，預防教育是禁毒策略之一，政府會採用年輕人更為接受的方案，例如在金鐘賽馬會禁毒資訊中心，重新開放後有VR及AR配合宣傳，他又稱，「我哋都有吉祥物，叫冬冬，希希㗎，但可能呢兩個就無MIRROR咁出名啦，無多人識啦，但都係想用年輕人較易接受嘅方式進行禁毒工作。」

房屋署署長羅淑佩早前到馬場，出席Ian陳卓賢的活動。（資料圖片/陳順禎攝）

禁毒大使「冬冬」和「希希」。（保安局網頁）

工聯會立法會議員鄧家彪追問，正生書院早前有管理層涉嫌捲入捐款詐騙案。鄧炳強表示，正生案件與學校校長及前管理人員有關，與師生無關，正生現時有17名學生，有7人準備考DSE，當中5位曾經有毒癮，有接受學校戒毒服務，他強調執法行動不會影響學校活動，不會因凍結資產影響運作，當局與教育局會提供協助，一切以學生福趾為依歸。