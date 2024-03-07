米芝蓮必比登推介｜文苑飯莊、生記滷味10店新上榜　附港澳全名單

撰文：吳美松
出版：更新：

米芝蓮必比登推介｜米芝蓮必比登推介2024｜《香港澳門米芝蓮指南 2024》必比登推介名單今日（7日）出爐，港澳今年有77間食肆入選，香港佔67間，其中有7間首次上榜，包括近日話題食店「文苑飯莊」，以及「兩姊妹涼皮有限公司」、「生記滷味」等。至於澳門10間上榜食肆，有3間新上榜。米芝蓮必比登推介2024港澳全名單、新上榜食店米芝蓮官方簡介一文看清。

香港7間食肆首次上榜

1.Ăn Chơi

是由夫妻二人主理的小店，亮黃色牆面、彩色膠椅、斗笠等都極具越南風情。菜單以當地小吃為主，包括配料豐富的法包，也有每天轉換地域風格的越南粉。此外，姜公呂望烤魚也值得一試，廚師在傳統上加以改良，以比目魚配上自製的發酵魚醬，風味獨特。雞蛋咖啡和越南精釀啤酒充滿地方特色。如不欲排隊建議提早到埗。

2.祥興記（尖沙咀）

必點的上海生煎包設有招牌、鮮蝦、麻辣、蟹粉等口味，皮薄餡滿，包底煎得香脆，一口咬下湯汁流溢，鮮美可口。惟不設座位，客人可於店外的小桌站着享用。

3.Little Napoli

由入選餐廳調整為必比登推介食肆，餐廳的老闆來自意大利拿坡里，食材均由其家鄉進口。薄餅即點即製，亦依照當地傳統，製成 13 吋大小，並放入由意大利進口的石窯以 400 度高溫烤烘，成品餅皮香脆，餡料多汁美味，其中以 Margherita 和微辣的 Vesuviana 口味較受歡迎。同時供應炸意式餡餅、焗意式三文治等美食。只設少量座位，若計劃於店內用餐，建議提早前往。

4.文苑飯莊

雖位於隱蔽的屋苑商場內，但開業不久已憑着優質粵菜吸引眾多食客捧場。廚師和服務團隊濟濟一堂，均曾效力於其他知名同業。主打傳統粵菜，除了燒味、點心、海鮮，也提供蛇羹和煲仔飯等時令菜式。金牌小炒王選用特大蝦乾、櫻花蝦和蝦球等，口感豐富且鑊氣十足，適合配搭美酒享用。燒味宜提前預訂。

5.生記

在搬遷後再度入選必比登推介名單。創立於 1976 年，一直供應傳統粵菜，於 2024 初遷至新址，不變的除了親切的服務，菜單上依舊是一道道經典廣東美食，賣相毫不花巧，也不以豪華食材作賣點，卻見扎實的烹調功夫，令人回味無窮。當中，部分菜式如招牌古法鹽焗雞、上湯枸杞浸豬膶、家鄉缽仔焗魚腸等每天限量供應，建議預留。

6.生記滷味（西環）

為今年新入選香港必比登推介名單的潮州滷水店，於 1998 年開業，選用來自潮州的穀飼獅頭鵝，陳年滷水則加了十數種香料，醇厚甘香。店家每日放入掌、翼、肝、腸、腎等部位慢火浸透入味。其中招牌鵝肉肉質緊緻，肉香十足。

7.兩姊妹涼皮有限公司（旺角）

自 2023 年底遷至旺角後，今年再度入選必比登推介名單。餐廳加設堂食座位，繼續提供多款川味小吃。招牌涼皮冰涼透心，配搭青瓜絲、芫荽、花生碎及秘製辣醋，香辣可口，更可自選辣度，愛花椒者不妨選擇多麻。脆辣蓮藕丁也大受歡迎。

澳門3間食肆新入選

1.六棉酒家

開業以來一直深受本地人歡迎，無論午市或晚市均門庭若市。餐廳的金屬吊扇、木材牌匾、雲石圓桌，加上嶺南風格的彩色玻璃窗，環境復古典雅。午市點心種類豐富，不少以古法炮製，包括倫教白糖糕和加入豬油粒的蝦餃。招牌菜豉油皇釀青尖椒使用新鮮製作的鯪魚肉，口感彈牙。各式生猛海鮮，以及火候十足的老火湯也值得一試。

2.海灣餐廳（氹仔）

以特色屏風劃分餐區，木製三角形屋頂配搭彩石地板，充滿異國情調。供應葡萄牙和澳門菜，菜式份量十足，適合大型聚會。豬肉粒炒蜆用料新鮮、味道濃郁，是廚師的推介菜式。鋪滿椰絲和洋蔥的非洲雞，烤得香氣四溢。飯後不妨來一份輕盈可口的木糠布甸。酒單以產自葡萄牙的佳釀為主，讓食客品嘗濃厚的葡國風味。

3.順德公飯店

始於 1979 年，一直專注烹調順德美食，菜單上盡是傳統手工菜式。例如順德拆魚羹，廚師以大量鮮魚骨熬煮湯底，配合多樣的用料和得宜的刀功，成品鮮甜味美口感豐富，甚為推薦。此外，以鐵鍋盛載的生炒糯米飯用上大量櫻花蝦、蔥花及松仁，加上香氣十足的飯焦，同樣不容錯過。服務員態度友善，讓客人倍感親切。

TVB視帝內地食厭平民餐廳？　返港即幫襯半島同米芝蓮中菜極豪氣銀座米芝蓮一星拉麵店排隊最久等6小時　一個操作可免輪候惹熱議Facebook創辦人朱克伯格到日本吃麥當勞狂讚：該給他們米芝蓮星星情人節2024｜2.14情人節高質餐廳Set Menu推薦　米芝蓮/鐵板/西餐米芝蓮MICHELIN總公司提告內地奶茶店「米芝蓮」侵權　判賠一千萬
米芝蓮