米芝蓮必比登推介｜文苑飯莊、生記滷味10店新上榜　附港澳全名單

米芝蓮必比登推介｜米芝蓮必比登推介2024｜《香港澳門米芝蓮指南 2024》必比登推介名單今日（7日）出爐，港澳今年有77間食肆入選，香港佔67間，其中有7間首次上榜，包括近日話題食店「文苑飯莊」，以及「兩姊妹涼皮有限公司」、「生記滷味」等。至於澳門10間上榜食肆，有3間新上榜。米芝蓮必比登推介2024港澳全名單、新上榜食店米芝蓮官方簡介一文看清。



香港7間食肆首次上榜

1.Ăn Chơi

是由夫妻二人主理的小店，亮黃色牆面、彩色膠椅、斗笠等都極具越南風情。菜單以當地小吃為主，包括配料豐富的法包，也有每天轉換地域風格的越南粉。此外，姜公呂望烤魚也值得一試，廚師在傳統上加以改良，以比目魚配上自製的發酵魚醬，風味獨特。雞蛋咖啡和越南精釀啤酒充滿地方特色。如不欲排隊建議提早到埗。

2.祥興記（尖沙咀）

必點的上海生煎包設有招牌、鮮蝦、麻辣、蟹粉等口味，皮薄餡滿，包底煎得香脆，一口咬下湯汁流溢，鮮美可口。惟不設座位，客人可於店外的小桌站着享用。

3.Little Napoli

由入選餐廳調整為必比登推介食肆，餐廳的老闆來自意大利拿坡里，食材均由其家鄉進口。薄餅即點即製，亦依照當地傳統，製成 13 吋大小，並放入由意大利進口的石窯以 400 度高溫烤烘，成品餅皮香脆，餡料多汁美味，其中以 Margherita 和微辣的 Vesuviana 口味較受歡迎。同時供應炸意式餡餅、焗意式三文治等美食。只設少量座位，若計劃於店內用餐，建議提早前往。

4.文苑飯莊

雖位於隱蔽的屋苑商場內，但開業不久已憑着優質粵菜吸引眾多食客捧場。廚師和服務團隊濟濟一堂，均曾效力於其他知名同業。主打傳統粵菜，除了燒味、點心、海鮮，也提供蛇羹和煲仔飯等時令菜式。金牌小炒王選用特大蝦乾、櫻花蝦和蝦球等，口感豐富且鑊氣十足，適合配搭美酒享用。燒味宜提前預訂。

5.生記

在搬遷後再度入選必比登推介名單。創立於 1976 年，一直供應傳統粵菜，於 2024 初遷至新址，不變的除了親切的服務，菜單上依舊是一道道經典廣東美食，賣相毫不花巧，也不以豪華食材作賣點，卻見扎實的烹調功夫，令人回味無窮。當中，部分菜式如招牌古法鹽焗雞、上湯枸杞浸豬膶、家鄉缽仔焗魚腸等每天限量供應，建議預留。

6.生記滷味（西環）

為今年新入選香港必比登推介名單的潮州滷水店，於 1998 年開業，選用來自潮州的穀飼獅頭鵝，陳年滷水則加了十數種香料，醇厚甘香。店家每日放入掌、翼、肝、腸、腎等部位慢火浸透入味。其中招牌鵝肉肉質緊緻，肉香十足。

7.兩姊妹涼皮有限公司（旺角）

自 2023 年底遷至旺角後，今年再度入選必比登推介名單。餐廳加設堂食座位，繼續提供多款川味小吃。招牌涼皮冰涼透心，配搭青瓜絲、芫荽、花生碎及秘製辣醋，香辣可口，更可自選辣度，愛花椒者不妨選擇多麻。脆辣蓮藕丁也大受歡迎。

澳門3間食肆新入選

1.六棉酒家

開業以來一直深受本地人歡迎，無論午市或晚市均門庭若市。餐廳的金屬吊扇、木材牌匾、雲石圓桌，加上嶺南風格的彩色玻璃窗，環境復古典雅。午市點心種類豐富，不少以古法炮製，包括倫教白糖糕和加入豬油粒的蝦餃。招牌菜豉油皇釀青尖椒使用新鮮製作的鯪魚肉，口感彈牙。各式生猛海鮮，以及火候十足的老火湯也值得一試。

2.海灣餐廳（氹仔）

以特色屏風劃分餐區，木製三角形屋頂配搭彩石地板，充滿異國情調。供應葡萄牙和澳門菜，菜式份量十足，適合大型聚會。豬肉粒炒蜆用料新鮮、味道濃郁，是廚師的推介菜式。鋪滿椰絲和洋蔥的非洲雞，烤得香氣四溢。飯後不妨來一份輕盈可口的木糠布甸。酒單以產自葡萄牙的佳釀為主，讓食客品嘗濃厚的葡國風味。

3.順德公飯店

始於 1979 年，一直專注烹調順德美食，菜單上盡是傳統手工菜式。例如順德拆魚羹，廚師以大量鮮魚骨熬煮湯底，配合多樣的用料和得宜的刀功，成品鮮甜味美口感豐富，甚為推薦。此外，以鐵鍋盛載的生炒糯米飯用上大量櫻花蝦、蔥花及松仁，加上香氣十足的飯焦，同樣不容錯過。服務員態度友善，讓客人倍感親切。